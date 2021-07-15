CHP'li Sertel: TCDD'nin 2020 yılındaki zararı yüzde 51 arttı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Devlet Demiryolları’nın (TCDD) 2020 yılındaki zararının bir önceki yıla göre yüzde 51 artarak 3 milyar 866 milyon 423 bin TL'ye ulaştığını açıkladı. Kurumun son üç yıllık zararının 8 milyar 281 bin TL olduğunu belirten Sertel, "Raylı taşımacılıkta tekel konumunda olan TCDD, yolcu sayısı ve taşınan yük miktarında rekor kırmak yerine zararda rekor kırıyor" dedi. AKP döneminde önce kurumların sonra kadroların ele geçirildiğini ve kâr eden kuruluşların zarar ettirildiğini söyleyen Sertel, "TCDD özelleştirilecek mi? diye sordu.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel; TCDD'nin son üç yıllık zararına ilişkin sorusuna, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'un verdiği yanıtı aktardı.

Sertel, Uygun'un; "Teşekkülümüz, 2018 yılı zararı 2 milyar 557 milyon 962 bin 517 TL, 2019 yılı zararı 2 milyar 546 milyon 895 bin 95 TL, 2020 yılı zararı ise 3 milyar 866 milyon 423 bin 656 TL’dir” açıklamasını yaptığını, 2021 yılında ise 3 milyar 259 milyon 135 TL zarar beklendiğini ilettiğini belirtti.

Atila Sertel, “Raylı taşımacılıkta tekel konumunda olan TCDD, yolcu sayısı ve taşınan yük miktarında rekor kırmak yerine zararda rekor kırıyor. Kurum yıllardır zarar ediyor. Bu zarar düşeceğine daha da artıyor. 2020 yılındaki zararı yüzde 51 daha artarak neredeyse 4 milyarı bulmuş. Eski parayla 4 katrilyonluk bir zarardan bahsediyoruz” dedi.

“Zarar ettirilip özelleştirilecek mi?”

Kurumdaki kayıp kaçaklar nedeniyle 194 yıllık kurumun adeta kevgire döndüğünü söyleyen Atila Sertel, açıklamasında şunları kaydetti:

“194 yıllık TCDD tarihinde bütçesine oranla hiç böyle zarar görülmemiştir, dersek yanlış olmaz. Ama AKP politikası; ‘Önce kurumları sonra tüm kadroları ele geçir. Kar eden kuruluşları zarar ettir. Sonra da ‘zarar ediyor’ diye özelleştir.’ Umuyor ve diliyorum ki TCDD için de böylesine sinsi bir plan yürütülmüyordur. Köklü bir geçmişi olan kurum; yarım kalan ihalelerden, ücret alınamayan araziler, binalar, düşük kiralar, uzun yıllardır tamamlanamayan projeler, üç liralık işin 10 liraya yaptırılması, hesapsız işler ve birtakım usulsüzlükler nedeniyle her yıl milyarlarca lira zarar ediyor. Örneğin Van Gölü Feribot ihalesinden dolayı kurumun 494 bin Euro alacağı var, tahsil edemiyor.

Örneğin; kurumun İstanbul Hadımköy’de kendine ait 107 parseli var. Burası işgal edilmiş durumda ve TCDD buradaki 104 fabrikadan kira alamıyor. Örneğin kurumun bin 549 adet taşınmazı var ama kira bedelleri oldukça düşük, kiraları yükseltemiyor. Örneğin Kapıkule sınır kapısında bulunan TCDD binası Bulgar taşımacılık şirketine verilmiş ancak 2017 yılından beri 181 bin 718 Avro’ya ulaşan kira alacağı tahsil edilemiyor. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Dolayısıyla tüm bu yanlışlar ve usulsüzlükler giderildiğine kurumun kar etmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bunu da bizim iktidarımızda tüm halkımız görecek. Yandaşlara ve ranta akıtılan musluklar kesildiğinde bütün KİT'ler yeniden ayağa kalkacak.”

Bitirilemeyen projeler

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 2019 yılında bitmesi gereken 12 projenin halen tamamlanamadığı bunun da kurum üzerinde yük oluşturduğunu belirterek, "2010 yılında başlatılan Kayaş-Ankara-Sincan hattının yeniden inşa edilmesine yönelik proje 11 yıldır sürüyor. Yine 2020 yılında bitirilmesi öngörülmüş olan 14 proje de halen devam ediyor. Ankara-İzmir YHT Projesi, Ankara-Sivas YHT Projesi de halen tamamlanamayan büyük projeler arasında. Her bitirilemeyen proje kurumu zaman ve para kaybına sokuyor” dedi.