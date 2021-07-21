CHP'li Sertel, kamu bankalarının taşınmaz sayılarını açıkladı: Görünen o ki halk fakirleşiyor, bankalar zenginleşiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, devlet bankalarının icra yoluyla sattığı taşınır ve taşınmaz malları gündeme taşıdı.

Cumhuriyet'in haberine göre Sertel, “Son dönemde bankalardan çekilen tüm kredilerde artış var. Kredilerde artış var ancak ekonomik durgunluktan dolayı da ödemelerde aksaklıklar söz konusu. Vatandaş kredi çekmiş ödeyememiş, bankalarda ipoteklerini devreye alarak vatandaşın malına el koymuş.

Ziraat Bankası’nda satılık bin 761, Halk bankasında bin 459, Vakıfbank’ta 560 olmak üzere devlet bankalarının satışa çıkardığı taşınmaz sayısı 3 bin 780’e ulaşmış. Ekonomimiz iyi diyenlerin önce icra dosyası sayısına sonra da icra yoluyla satılık taşınır, taşınmaz sayısına bakmasını tavsiye ediyorum. Görünen o ki halk fakirleşiyor, bankalar zenginleşiyor” dedi.

"Çiftçinin dostu olması gereken banka, çiftçinin ekip biçeceği tarlaya el koyuyor"

Çiftçiyi desteklemek için kurulan Ziraat Bankası’nda kurumsal kredilerin birinci sırada, bireysel kredilerin ikinci, tarımsal kredilerin ise üçüncü sırada yer aldığını hatırlatan Sertel, "Ziraat Bankası’nın çiftçinin bankası olmaktan çıkarak tüpçünün, zenginin bankası konumuna düştüğünü" söyledi.

Ziraat Bankası’nın çiftçiye kredi verirken bin dereden su getirdiğini, çiftçinin tarlasına, traktörüne el koyarken ise affetmediğini dile getiren Sertel şöyle konuştu:

"Ziraat Bankası’nın satılık ilanlarına baktığımızda 854 adet tarla olduğunu görüyoruz. Çiftçinin dostu olması gereken banka, çiftçinin ekip biçeceği tarlaya el koyuyor, çiftçiye üretimden el çektiriyor. Tarlasını, traktörünü alarak onu ekemez, biçemez hale getiriyor. Bu mudur çiftçiyi desteklemek? Elinde en fazla taşınmaz olan banka Ziraat Bankası. 10 apartman, 402 konut, 375 işyeri ve ticari işletme, 107 muhtelif arsa ve 854 tarla olmak üzere toplamda bin 761 taşınmazı satılığa çıkarmış."

TIKLAYIN: Ziraat Bankası’nın bireysel, ticari ve zirai alacaklar nedeniyle edindiği gayrimenkullerin miktarı 5 milyar 375 milyon liraya ulaştı

"Halkbankası'nın 1459 adet taşınmazı var"

Halkbankası’nın ilan yoluyla satışa çıkardığı taşınmaz sayısının bin 459 adet olduğunu belirten Sertel, şu bilgileri verdi:

"Halkbankası bugün itibarıyla 630 konut, 561 işyeri, 124 arsa, 140 tarla, bağ, bahçe, 3 besi çiftliği ve ahır, 1 adet de turistik tesis olmak üzere bin 459 taşınmaz satıyor. Adet bazında en çok satış yapılan il Trabzon. Trabzon’u Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay takip ediyor. Tıpkı Ziraat Bankası gibi tarlalara el koyan Halkbankası, bağ, bahçe yanında Mersin, Samsun ve Ankara’da besi çiftlikleri de satıyor. Çiftçinin elinden tarlasını, üreticinin elinden hayvanını alarak onları iyiden iyiye üretmez hale getiriyor."

"Vakıfbank Van'da 50 odalı otel satıyor"

Devlet bankaları arasında 570 satılık ilanıyla Vakıfbank’ın son sırada yer aldığını anlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 419 konut, 113 işyeri, 38 adet de arsa olmak üzere Vakıfbank’ın toplam 570 adet taşınmaz sattığını açıkladı.

Sertel, "Vakıfbank’ın satılık ilanlarında da doğu illerinin ilk sıralarda yer alması dikkati çekiyor. Büyükşehirlerin yanı sıra Mardin’de 31 adet, Diyarbakır’da 34 adet, Batman’da ise 22 adet taşınmaz Vakıfbank tarafından satılıyor. Yine Vakıfbank Van’da 50 odalı bir otel, Adana’da besi çiftliği de satıyor" dedi.