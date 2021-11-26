CHP'li Sertel infaz koruma memurları ve iftaiyeciler için destek istedi, Bahçeli kurmaylarına talimat verdi

İnfaz ve koruma memurlarının ‘emniyet hizmetleri sınıfına’ dahil edilmesi için verdiği kanun teklifi, AKP ve MHP oylarıyla reddedilen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bu konudaki ısrarından vazgeçmedi. TBMM Genel Kurulu'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giden Sertel, infaz koruma memurları ve itfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmesi için destek istedi. Sertel, Bahçeli’nin her iki önerisine olumlu baktığını ve Grup Başkanvekilleri'ne talimat verdiğini aktardı.

İnfaz koruma memurları ve itfaiyecilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için yoğun çalışma yürüten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM’de konuyu yine gündeme getirdi. TBMM Genel Kurulu'nda dün Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi seçimleri sırasında, CHP Grup yönetiminden izin alarak MHP sıralarına giden Sertel, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bilgi verdi. CHP'li Atila Sertel, AKP ve MHP oylarıyla reddedilen infaz ve koruma memurlarının ‘emniyet hizmetleri sınıfına’ dahil edilmesi için verdiği kanun teklifi ile itfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmesi önerisini anlattı. Bahçeli ile Sertel arasındaki görüşme yaklaşık 10 dakika sürdü. Görüşme sırasında Sertel, önerilerine destek olmaları için konuyu Bahçeli'ye sundu.

"Siyaset üstü görülmeli"

Atilla Sertel, o görüşmeyi şöyle anlattı:

"Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Özkoç ve gruptaki arkadaşlardan izin aldım. Gitmemde sıkıntı olmayacağını söylediler. MHP sıralarına gittim. ‘Merhaba Sayın Genel Başkan, bir konuyu arz etmek istiyorum’ dedim. İnfaz koruma memurlarının, son derece ağır şartlarda, canlarını ortaya koyarak cezaevlerinde güvenliği sağladığını, ancak büro memuru olarak değerlendirildiklerini anlattım. Bu konudaki sıkıntının giderilmesi ve infaz koruma memurlarının güvenlik sınıfına alınması için verdiğim kanun teklifinin ise AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini, bunun büyük bir haksızlık olduğunu söyledim. Aynı işi yapan sözleşmeli ve kadroluların maaş farkını da gündeme getirdim. 'Eğer benim kanun teklifimde bir eksiklik varsa sizin arkadaşlarınız düzeltsin. Siz bir teklif hazırlayın, biz onay verelim' dedim. Kendisi bana hak verdi. Hatta bu konunun 'siyaset üstü görülmesi' gerektiğini söyledi. Hemen yanındaki MHP Grup Başkanvekiline ve kurmaylarına talimat verdi. Bu konuyu hızla çalışmalarını istedi. İtfaiyecilerin sorunlarını da konuştuk. İtfaiyeciliğin dünyanın her yerinde meslek olarak kabul edildiğini, ancak bizde 'itfaiyecilik meslek okulları' bile açılmasına rağmen itfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmediğini anlattım. Hatta, asgari ücretle, taşeron çalışan itfaiyeciler olduğunu söyledim. Bu konuda da kendisi bana hak verdi. Hatta, 'Bizde tulumbacılardan beri itfaiyecilik var' dedi. Ben de 'Evet efendim’ dedim. Ama onların meslek olarak kabul edilmesi için verdiğim önergeye ret oyu verdiklerini hatırlattım. Sayın Bahçeli bu konuda da kurmaylarına talimat verip yasal çalışma yapılmasını istedi. Çok olumlu yaklaştı."

"Sorunu çözmek için her kapıya giderim"

Bahçeli ile yaptığı bu görüşmenin infaz koruma memurları ve itfaiyeciler için olumlu sonuçlanacağını umduğunu belirten Sertel, "Ben bu işi çözmek için her kapıya giderim. Adalet Bakanına da mektup yazdım. TBMM'deki tüm milletvekillerine de mektup yollayıp destek istedim. İki iş çözülürse en büyük mutluluğu ben duyacağım. Bizim oyla falan işimiz yok. Hakkın teslim edilmesi bizim için çok önemli. Kişisel olarak kendim ve yakınlarım için bir şey talep etmem. Ama mağdur eden yapıların her zaman yanında olurum" diye konuştu. (ANKA)