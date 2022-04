CHP'li Sertel'den Halkbank yönetimine: İktidarı eleştiren gazete ve kanallar cezalandırılıyor mu, neden ilan vermiyorsunuz?

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil ve üst düzey yöneticilerin hazır bulunduğu KİT Alt Komisyonu toplantısında banka yönetimine ilan ve reklam konusunda eleştiriler yöneltti. Halkbank'ın KRT, FOX TV ve Cumhuriyet gibi bazı gazete ve televizyonlara ilan, reklam vermediğini belirten Sertel, "Bu gazete ve televizyonlar iktidarı eleştirdiği için bankanız tarafından cezalandırılıyor mu” diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil ve üst düzey yöneticilerin hazır bulunduğu KİT Alt Komisyonu toplantısında bir konuşma yaptı. İktidarı eleştiren televizyon ve gazetelerde kamu bankalarının reklam ve ilanlarının yer almadığını ifade eden Atila Sertel, “Türkiye’de en çok izlenen kanallardan olan FOX TV’ye, HALK TV’ye, KRT’ye, TELE 1’e ve TV 5’e bugüne kadar hiç ilan vermediniz. Çok sayıda Halkbank müşterisi bu televizyonları izliyor. Yine Cumhuriyet, Sözcü, Yeniçağ, Evrensel, BirGün gibi gazetelere de ilan vermiyorsunuz. Bu gazetelerin okurları arasında da bankanızın çok sayıda müşterisi var. Bu gazete ve televizyonlar iktidarı eleştirdiği için bankanız tarafından cezalandırılıyor mu” diye konuştu.

"Talimatla mı hareket ediyorsunuz?"

Bankanın ilan ve reklam verdiği kurumları hangi kriterlere göre belirlediğini merak ettiğini söyleyen Atila Sertel, ilan ve reklamların sadece iktidara yakın gazete ve televizyonlarda yayınlanmasının talimatla hareket edildiği düşüncesini doğurduğunu vurguladı.

Halkbank’ın Türkiye’nin her köşesinden, her kesimden ve her siyasi düşünceye sahip insanlardan müşterisi olduğunun altını çizen Sertel, şöyle devam etti:

“Halkbank’ın doğru bir reklam stratejisi var mı merak ediyorum. Çünkü Halkbank Türkiye’nin bütününe hizmet veren Türkiye’nin her köşesinden müşterileri olan bir banka. Halkbank Türkiye’nin çok önemli değer markası ve bu markanın da bütün kamuya ulaşması için reklam ve ilan da adaleti sağlaması gerekiyor. Ancak AKP iktidarında her alanda olduğu gibi kamu kurumlarının ilan ve reklam dağılımında da adaletli bir dönem yaşamadık. Bunun olmadığını bundan sonra da olamayacağını görüyoruz. İlan ve reklamlarla ilgili yukarıdan aldığınız talimatlarla mı hareket ediyorsunuz yoksa bankanızın kendi tercihi mi merak ediyorum. İlan ve reklam verdiğiniz kurumları sorgulama nedenim kamu bankalarının bazı medya kuruluşlarına verdiği ilan ve reklamları gösteren tablolar basında yer aldı. Bunların doğru olup olmadığını bilmiyoruz. O nedenle siz bize gerçek rakamları verirseniz hangi kuruluşlara hangi miktarda ilan veriliyor doğrulamış oluruz. İlan verdiğiniz ilk 10 gazete ve televizyonu sıralayarak, bu gazete ve televizyonlara yıllık ne kadar tutarda reklam verdiğinizi öğrenmek istiyorum.”

"Mevduat reklamı bir gecede mi çekildi?"

Konuşmasında Döviz Korumalı Mevduat hesabı ile ilgili yapılan açıklamanın hemen ertesi günü bazı kanallarda dönmeye başlayan Halkbank reklamına da değinen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil’e, “20 Aralık gecesi yapılacak açıklamadan haberdar mıydınız? O gece bankanız elindeki dövizleri yüksekten bozdurdu mu? Döviz Korumalı Mevduat hesabına geçileceğinden haberdar değilseniz açıklamanın hemen ertesi günü konuyla ilgili reklamınız bir gecede mi çekildi? Bankanız 20 Aralık 2021 tarihinden bugüne kadar ne kadarlık döviz sattı? Bütün bu soruları bizler ve kamuoyu merak ediyor. Sizlerden yanıt bekliyoruz” sorusunu yöneltti. (ANKA)