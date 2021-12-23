CHP'li Sertel: Cumhurbaşkanı, son 4 yıllık zararı 2 milyar 100 milyon lirayı aşan ÇAYKUR'un faiz giderlerine de el atsın

Sayıştay'ın 'ÇAYKUR' ile ilgili tespitlerini aktaran CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "ÇAYKUR; 2017'de 267 milyon, 2018 yılında 657 milyon, 2019 yılında 635 milyon, 2020 yılında da 547 milyon TL zarar ederken, son 4 yıllık zararı da 2 milyar 100 milyon TL’yi aştı. ÇAYKUR, bankalara olan kredi borcu ve faiz yükü nedeniyle zarar etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı, ÇAYKUR'un faiz giderlerine de el atsın" dedi.

TBMM KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Faiz 'nas' diyorsunuz. O halde ülkenin ve dünyanın önde gelen çay üreticilerinden ÇAYKUR’u, bu faiz illetinden kurtarın. ‘Halkı, faiz yükünün altında ezdirmeyeceğiz’ diyorsunuz, o halde memleketiniz Rize’de önemli bir istihdam sağlayan bu kurumun faiz yükü altında yok olmasına da izin vermeyin” diye çağrısını yaptı.

"Zararının yüzde 59’u faiz kaynaklı"

ÇAYKUR’un, 2020 yılındaki 547 milyonluk zararının yüzde 59’unun bankalara olan faiz borcundan kaynaklandığını söyleyen Sertel, açıklamasında şunları kaydetti:



“Sayıştay raporlarına göre; ÇAYKUR, 2020 yılında, teklif toplama suretiyle farklı bankalardan 10,8 milyar TL ticari banka kredisi kullanmış, 10.1 milyar TL kredi anapara geri ödemesi yapmış ve 2019 yılından 3,5 milyar TL tutarında devreden mali borçlar; yüzde 19 oranında artarak 2020 yıl sonunda 4,2 milyar TL'ye yükselmiştir. Her geçen yıl büyüyen ve çevrilemez noktaya gelen bir borç var. AKP iktidarı, beşli çetenin vergi borçlarını sileceğine, ÇAYKUR’un mali yapısını düzeltmeye çalışsın. Devlet bankalarından alınan kredilerin faizleri silinsin. Kurumun ödenmiş sermayesi artırılsın. Cumhurbaşkanı kendi memleketinin kurumuna ve dolayısıyla çay üreticisine sahip çıksın.”

"Çaylık alanlar, çok yakında verimsizleşecek"

Sayıştay’ın çaylık alanların yenilenmesi konusunda da uyarıda bulunduğunu belirterek, çay bahçelerinin ekonomik ömrünü doldurduğunu ve yakın gelecekte tamamen verimsizleşeceğinin ifade eden Sertel, şunları söyledi:



“Sayıştay, ekonomik ömrünü tamamlamış çay bahçelerinin üstün nitelikli çay klonları ile yenilenmesi için bölgeye uygun çay çeşitlerinin belirlenmesi ve fidan ihtiyacını karşılamak için damızlık çay bahçeleri oluşturulması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Aksi halde, çok yakın bir gelecekte çay bahçelerinin ürün veremeyeceğine dikkat çekiyor. Sayıştay, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı’na da çağrıda bulunuyor. Bizler de bu konuda ÇAYKUR’un üzerine düşeni yapması için ısrarcı olacağız.” (ANKA)