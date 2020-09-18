CHP'li Selin Sayek Böke: Sadece bu yılın bütçesinde 19 milyar lira ahbap çavuş ilişkileri ile uçuruluyor!

Kamu kaynaklarının garantili ödemelerle iktidar yanlısı birkaç şirkete aktarılması tartışılırken, bu tür projeleri kamulaştıracaklarını söyleyen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında kamulaştırma yönteminin ayrıntılarını açıkladı.

Denetim elemanlarının maliyetleri inceleyeceğini, verimliliği ortaya koyacağını bunun üzerine kamulaştırmanın gerçekleşeceğini söyleyen Böke, Türkiye’nin aile şirketi gibi yönetilmesine, ahbap çavuş ilişkileri ile kaynakların nüfusun yüzde 1’lik kesime aktarılmasına karşı çıktıklarını belirtti.

Böke, “Ortada bir kamu zararı varsa ki var, bunun pazarlığı olmaz, gereken kamu yararıdır. Tartışmasız kamulaştırmadır ve yüzde 1’e aktarılan payın yüzde 99’a aktarılmasıdır" dedi.

Sadece bu yılın bütçesinden 19 milyar liranın kamuyu zarara uğratan bu projelere aktarıldığını söyleyen Selin Sayek Böke, koronavirüs salgınının yaşandığı günlerde büyük ihtiyaçların aciliyetini vurgulayarak, "Bugün milyonlarca çocuk, EBA üzerinden bir televizoyn ekranından dahi eğitime bağlanamıyor. Her eve o televizyon girebilirdi, her eve bir tablet, bir bilgisayar girebilirdi" diye konuştu.

Peki kamulaştırılacak bu projeler hangileri? Kamulaştırma nasıl olacak?

Böke, bu sorunun yanıtını, "Kamu zararını ortaya çıkardığınızda, kamu zararına engel olmak temel görevimiz zaten. Bugün sorduğunuzda ticari sır deniyor, bu projelerin içeriğindeki detayları, verilen taahhütleri kamusal alanda biz bilmiyoruz. Biz bunlar ticari sırdır diyen anlayışı değiştirerek başlayacağız. Peki kim ortaya çıkaracak buradaki yükümlülüklerin kamu zararı olduğunu. Eskiden bütün bakanlıkların içinde, Cumhurbaşkanlığının içinde denetleyen bizim kendi insanlarımız vardı. O insanlar hala buradalar. Dolayısıyla normal bir sosyal devlet içinde bakanlıklar içinde bu teftişleri yapacak olan devlet çalışanları olacak" diye açıkladı.

Böke, 'CHP bugün iktidara gelse AKP iktidarının yarattığı enkazı kaldırmak ne kadar zaman alır dersiniz?' sorusuna ise videoda yer alan yanıtı verdi.

Yanıtlar için tıklayın:

"KAMULAŞTIRMA SÖZÜNDEN DEVLETİ ZARARA UĞRATANLAR KORKSUN!" (Kamulaştırma tartışması)