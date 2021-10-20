CHP'li Sarıbal: Bu bütçe çiftçi için yeni bir göç bütçesidir

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 bütçesinde tarıma ayrılan destek payının, 20 yıl önce verilen desteğin altında olduğunu belirterek, “Bu bütçe, çiftçi için üretmeyip yerini yurdunu terk eden yeni bir göç bütçesidir” dedi.

2022 Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlandı. CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, Meclis’te yaptığı basın toplantısında, bütçede tarıma ayrılan desteklerin yetersiz olduğunu savundu.

Bütçe giderleri içerisindeki tarımsal destek payının, 2022 yılında yüzde 1,5 ile 2002 yılındaki yüzde 1,6 oranındaki desteğin altına düştüğünü kaydeden Sarıbal, şöyle konuştu:

"Tarıma ayrılan desteğin payı, 20 yıl önce bütçe içinde tarıma verilen desteğin altında"

“2022 yılında yüzde 1,5 ile 2002 yılındaki yüzde 1,6 oranındaki desteğin altına düşmüş. 2022 bütçesindeki tarıma ayrılan desteğin payı, 20 yıl önce bütçe içinde tarıma verilen desteğin altındadır. Merkezi Yönetim Bütçe büyüklüğünün Gayrisafi Yurt İçindeki (GSYH) payı 2002 yılında yüzde 5 iken 2021 yılında binde 4, ancak 2021 yılı gerçekleşme tahmini ise binde 3 olarak görülmektedir. Tarımsal desteğin Gayri Safi Milli Hasıla içerisindeki payı da sürekli azalmakta. Bir kanun çıkarıyorsunuz, o kanunda yüzde 1 olarak söylüyorsunuz ve ne yazık ki binde 3 olarak uyguluyorsunuz. Yani sapma oranı yüzde 70."

“1 milyar ödenecek mi ödenmeyecek mi bilmiyoruz”

"2020 yılı bütçesi toplam 1 trilyon 204 milyar TL. 2021 yılı bütçesi 1 trilyon 346 milyar TL. 2022 yılı bütçesi 1 trilyon 751 milyar olarak sunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleme bütçesi, 2020 yılı 22 milyar TL, 2021 yılı 22 milyar olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı '2 milyar daha vereceğiz' demişti. Oysa 23 milyar civarında bir ödeme görünüyor. O 1 milyar ödenecek mi ödenmeyecek mi bilmiyoruz?"

“Destekleme bütçesi yüzde 14 azalmış”

"Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleme bütçesi içerisindeki payı da 2020 yılında yüzde 54,4’ten 2021 yılında yüzde 42,7’ye, 2022 yılında da yüzde 40’a; yani bir yıl önceye göre yüzde 3, iki yıl önceye göre yüzde 14 azalmış."

“Destekleme bütçesi 3 milyar dolar, çiftçinin mazota verdiği para 6 milyar”

"2022 yılı bütçesinde tarım desteklerine ayrılan pay, 25 milyar 834 milyon olarak görülmektedir. Yani artış yaklaşık 3 milyar seviyesinde. Destekleme bütçesi 3 milyar artacak. Sadece mazota çiftçinin cebinden çıkacak para 6 milyar daha fazla olacak. Çiftçinin cebinden en fazla paranın çıktığı gider yem. Geçen yılla bu yıl arasında en az 15 milyar gibi bir farklılık var. Dolayısıyla bu bütçeden tarıma ayrılan pay ve tarım desteklerine ayrılan 3 milyar 834 milyon lirayla iktidar şunu söylüyor, “Ben çiftçimi desteklemek istemiyorum ben ithalatı destekliyorum ve teşvik ediyorum. Bu bütçe, çiftçi için üretmeyip yerini yurdunu terk eden yeni bir göç bütçesidir.” (ANKA)