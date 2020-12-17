CHP'li Sarıbal, Bakan Pakdemirli'yi istifaya çağırdı: Oyuncak olduk

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması yönündeki kararın uygulanma süresinin 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmasına tepki gösterdi. İktidarı sert sözlerle eleştiren Sarıbal, "Sizden önceki iktidarların koyduğu gümrük tarifelerinin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız orada oturmayın" diyerek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi istifaya çağırdı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kararın, "tarımın, iktidar tarafından çökertilmesinin adı" olduğunu belirtti.

Ülkenin çiftçisine bundan daha büyük bir ihanetin olamayacağını aktaran Sarıbal, "Topraklarımızı, suyumuzu mahvettiler. Ormanlarımızı yağmalıyorlar. Tohumlarımızı tamamen yabancılaştırdılar. Bugün ülkenin ne gıda egemenliği ne de gıda güvenliği kaldı. Olacak iş değil" dedi.

"Oyuncak olduk"

Ülkeden yana bir tarım politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Sarıbal, "İthal ettiklerinin üçte biri kadar tarım sektörümüzü, çiftçimizi destekleseydik bu liberal düzen, kuralsız diye tanımlanan bu vahşi kapitalizm bizi oyuncak yapmazdı. Şu anda oyuncak olduk" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi istifaya çağıran Sarıbal, şunları kaydetti:

"Sizden önceki iktidarların koyduğu gümrük tarifelerinin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, orada oturmayın. Tarım ve Orman Bakanı'nı derhal istifaya davet ediyorum. Bir ülkenin tarım politikası ancak bu kadar kötü yönetilir, tarım ancak bu kadar yerle bir edilir."