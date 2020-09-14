CHP'li Salıcı: Okullar kapalı, konser-tiyatro yasak, AKP'nin propaganda yapabileceği her etkinlik serbest

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Valiliği'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede kapsamında açıkladığı etkinlik yasağını ertelenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ertelenme kararının 12 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı' nedeniyle alındığını savunan Salıcı "Ülkede okullar kapalı, konser tiyatro yasak, AKP'nin siyasi propaganda yapabileceği her etkinlik serbest" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Salıcı, salgında mücadelede tutarsızlıklar yaşandığına vurgu yaparak iktidarın salgının kontrolünü "siyasi çıkar peşinde koşma sevdası yüzünden" kaybettiğini savundu.

Salıcı, şöyle konuştu:

"Koronavirüs tedbirlerindeki tutarsızlıklar devam ediyor. Örneğin, Ayasofya'nın açılışına Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle insan taşındı, on binlerle ifade edilen bir kitle siyasi propaganda için bir araya getirildi.

"Cumhurbaşkanı'nın Giresun'da yaptığı miting ve ardından AKP'li Kocaeli milletvekilinin oğlunun düğünü için 1500 kişiye bir araya getirmesi bir skandala imza atıldığını gösteriyor.

"Türkiye, siyasi çıkar peşinde koşma sevdası yüzünden pandemide yeni bir pik yaşıyor"

"Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde 12.09.2020 tarihinde bir program görünüyor; AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı. İstanbul Valiliği toplanıyor ve program yayınlanmadan önce 12 Eylül'den itibaren İstanbul genelinde gerçekleştirilecek konser ve gösterileri yasaklıyor. Aradan birkaç saat geçtikten sonra karar bu yasağın 14 Eylül itibariyle başlayacağı yönünde karar değiştiriliyor. Neden?

"Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen bu üye programı hayata geçirilebilsin diye mi? Ülkede okullar kapalı, konser tiyatro yasak, AKP'nin siyasi propaganda yapabileceği her etkinlik serbest. Türkiye bu keyfilik ve salgın ortamında dahi siyasi çıkar peşinde koşma sevdası yüzünden pandemide yeni bir pik yaşıyor. İktidar salgının kontrolünü kaybetti."