CHP'li Salıcı: O sandık gelecek, vatandaş gerekli iradeyi gösterecek, AKP'yi yolcu edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sandık önümüze geldiğinde vatandaşın, belediyelerde yapmış olduğumuz hizmetleri takdir ederek daha yüksek bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisini iktidara getireceğini biliyoruz. O sandık gelecek, vatandaş gerekli iradeyi gösterecek, AKP'yi yolcu edecek" dedi.

CHP Örgüt ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, ülke gündemini değerlendirmek ve parti içi temaslarda bulunmak amacıyla; Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Çorum, Aksaray İl Başkanları ile Kırşehir'de bir araya geldi.

"AKP millet iradesinden bahsedemez oldu"

AKP'nin uzunca bir süredir iktidarda olduğunu, sorunları çözebilecek çoğunluğa sahip olmasına rağmen bunu başaramadığını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, konuşmasında şunları kaydetti:

"Millet iradesinden bahseden AKP, yargı darbesiyle İstanbul seçimini yineledi. Vatandaş 800 bin oy farkıyla iradesini gösterdi. 31 Mart seçimlerinden sonra AKP millet iradesinden bahsedemez oldu çünkü bu irade onların aleyhine döndü. Parti kapatmanın çözüm olmadığını gören, topluma bunun yanlış olduğunu anlatan bu siyasi gelenek değil miydi? Şimdi ne değişti de AKP'nin Grup Başkanvekili çıkıp parti kapatmanın iyiliğinden, güzelliğinden bahseder oldu. 2002'de iktidara gelen AKP yasakları kaldıracağım diyordu. 2002'den bu yana verdiğiniz hangi sözü tutunuz? Büyük olan parti küçük olan partinin vesayetine girmiş durumda. İşte AKP'nin geldiği nokta budur. Vesayet partisine dönen bir iktidar.

"Başkanlık sistemine geçildiğinden bu yana Türkiye'de ne iyi gitti? Hiçbir şey. Bu sorumluluk da ‘faiz yükselirse sorumlusu benim, enflasyon yükselirse sorumlusu benim, siz bu kardeşinize yetkiyi verin bakın nasıl olacak' diyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Cumhuriyet'in kurulduğu 1923'ten 2002'ye oluşan borcun 3 katı son 18 yılda yapıldı. Bunun sorumlusu kongrelerde ‘bana yetki verin' diyen Erdoğan'dır. Dişimizle tırnağımızla elde ettiğimiz Cumhuriyetimizin birikimlerini ortadan kaldırmak için özel bir çaba içinde AKP iktidarı. 2002 yılında ilk iktidara geldiğinde ‘bu ülkede yoksulluk var, biz bunu ortadan kaldıracağız' diyen Akp, 19 yılın sonunda bu toplumu yoksulluğa mahkum etti. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik durum, 2002 yılından çok daha kötü durumda. Türkiye'de yoksullaşma ve açlık çok ileri noktaya vardı fakat maalesef iktidar bu gerçeklerden uzak.

"O sandık gelecek, vatandaş gerekli iradeyi gösterecek, AKP'yi yolcu edecek"

"Tüm bu sıkıntılı zamanlarda CHP'nin çözüm önerilerine kulak tıkayanlar var, dillerini yutup sağır olanlar var. Daha dün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiğimizde yapacağımız 8 maddeyi sıraladı. CHP, 2018'de yaşanan kur şokundan sonra yapılması gerekenleri sıraladı. CHP olarak bu krizden çıkmak adına destek vermeye hazırız dedik. CHP ülke genelinde esnafa yönelik çalışma başlattı. Ekonomi masaları kuruldu, ziyaretleri yapıldı. Belediyelerimiz, örgütlerimiz vatandaşın yarasına merhem olmak için çalışırken AKP'liler, MHP'liler nerede? CHP'liler sahada, çarşıda, pazarda, vatandaşın yanında. Ülke bu kadar ekonomik buhran altındayken vatandaş olarak sizler onları aranızda gördünüz mü?

"Korkunun ecele faydası yok. Sandıktan korkmanın faydası da yok. Sandık önümüze geldiğinde vatandaşın, belediyelerde yapmış olduğumuz hizmetleri takdir ederek daha yüksek bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisini iktidara getireceğini biliyoruz. O sandık gelecek, vatandaş gerekli iradeyi gösterecek. AKP'yi de, AKP yetkililerini de yolcu edecek."