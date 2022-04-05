CHP'li Salıcı, Demirtaş ziyareti hakkında konuştu: İnsani bir ziyaretti, insani içerikli bir konuşmaydı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesine gelen eleştirilere ilişkin olarak, “Demirtaş ziyareti, hapisteki bir siyasi tutukluya yapılan insani bir ziyarettir. Osman Kavala ya da Müyesser Yıldız’a gitmemle aynı durum. İnsani içerikli bir konuşmaydı" dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan CHP'li Salıcı, "Millet İttifakı ortakları rahatsız mı?" sorusuna, "Biz başka bir siyasi partiyiz. Başka bir partiyi de CHP’lileştirmeye çalışmıyoruz. İktidarın kurgusu CHP ile HDP’yi yan yana getirmek. Bu algıyı yaratmak. Bunu 2019’da yerel seçimlerde ‘Bu seçimler beka seçimi’ diyerek denediler. İstanbul’u kazandık, Türkiye’nin bekası tehlikeye mi girdi?" ifadesini kullandı.

Salıcı, "Semra Güzel’in kaçması ya da HDP’nin PKK ile arasına mesafe koymaması CHP’yi rahatsız ediyor mu?" sorusuna da "Bu sorularla niye biz muhatap oluyoruz? Bu soruların bize sorulmasının nedeni iktidarın manipülasyonudur. Bu sorular HDP’lilere sorulmalıdır" yanıtını verdi.

"Şu anda 6’lı masa kazanıyor"

Muhalefet cumhurbaşkanı adayının masada belirleneceğini belirten CHP'li Salıcı, yeni seçim kanununa ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Yeni düzenleme iktidarın kendi aleyhine olacak. Çünkü ilk defa muhalefet siyasi bir birliktelik sağladı. Üstelik kıyaslama yapılan 2018 yılındaki koşullarla bugünkü koşullar farklı.

Barajın yüzde 7’ye indirilmesi MHP için yapıldı. MHP yüzde 10’un üzerinde değil.

Şu anda 6’lı masa kazanıyor. Millet İttifakı’nda CHP ve İYİ Parti ilişkisi devam ediyor. Diğer siyasi partilerin durumu seçim sürecinde belli olacak. Seçim yasasındaki değişiklik yeni geldi. Önümüzdeki süreçte karar vereceklerdir.”