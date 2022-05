CHP'li Salıcı'dan 'seçim güvenliği' açıklaması: Tek bir oyumuzu bile kimseye vermeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Kimsenin oyunda gözümüzü yok kimsenin oyunu CHP’ye yazma gibi çaba içinde değiliz ama tek bir oyumuzu bile kimseye vermeyiz" dedi.

Seçim güvenliği hazırlıklarına ilişkin konuşan CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, son seçimde 180 bin civarında sandık olduğunu ve bu sayıyı baz alarak sandıklarda görevli olacak isimleri yüzde 98 oranında belirlediklerini söyledi.

"Kimsenin oyunda gözümüz yok"

Sandıkların başında oy sayımı esnasında durulması ve son ana kadar beklenmesi halinde seçimin olduğu gibi sonuçlanmak zorunda olduğunu belirten Salıcı, "Kimsenin oyunda gözümüz yok kimsenin oyunu CHP'ye yazma gibi çaba içinde değiliz ama tek bir oyumuzu bile kimseye vermeyiz" dedi.

6 muhalefet partisinin genel başkanlarının kararı gereği seçim güvenliği için kurmaylardan oluşan bir komisyon oluşturulacağını belirten Oğuz Kaan Salıcı, "Seçime kadar sürecek bir süreç olur. 6 Genel başkan yardımcısı bir araya gelir konuları özetler gündemini oluşturur. sonra konuyla ilgili başka arkadaşların dahil edilmesi gerekiyorsa onlar da dahil edilir. Toplantıların gündemi ve nasıl yürüyeceği ilk toplantıdaki gündem çerçevesinde belli olur.”dedi

"İstanbul'da da Yüksekova'da da 'İstanbul Modeli' uygulanacak"

Oğuz Kaan Salıcı, 31 Mart seçimlerinde İstanbul’da uygulanan ve “İstanbul Modeli” olarak adlandırılan modeli tüm Türkiye'de uygulamak istediklerini söyledi. Bu modele göre her sardığın başında bir CHP'li sandık sorumlusu, her okulda veri bilişim sorumlusu, ilçede veya okulda seçim günün ve itirazları takip edecek hukukçular ve onlara her konuda yardımcı olabilecek görevlilerin hazır bulunması gerekiyor. Salıcı "Bu arkadaşlar seçim günü sandığın başında kuralına uygun oy kullanılmasın temin edecekler. Bunu sadece İstanbul da değil Yüksekova’da da yapacaklar. 973 İlçenin tamamında yapacaklar. Bu sayede sandığa giren oyun aynen çıkmasını sağlayacaklar. Halkın iradesi neyse o iradenin tecelli etmesini sağlayacağız." dedi.

"Bu sadece CHP'nin seçimi değil"

Bu seçimin olağanüstü önemde olduğunu belirten Salıcı, "Bu sadece CHP'nin seçimi sadece siyasi partilerin seçimi değil vatandaşlarımız Türkiye’nin geleceğine dair vermiş oldukları kararın sandıktan çıkması için oyunu verdikten sonra sayımı mutlaka takip etsin. Biz 84 milyon adına görev yapıyoruz ama 84 milyon da oyuna sahip çıksın" dedi.