CHP'li Salıcı'dan ittifak mesajı: Bir formül buluruz

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Seçim Kanunu'nun Meclis'ten geçmesi durumunda ittifakların durumunu değerlendirdi. "Bir formül buluruz" diyen Salıcı, "Yani ittifak yerinde duruyor. Nasıl şekillenir onu göreceğiz" dedi.

HaberTürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, Salıcı, teklif ile ilgili AKP ve MHP arasında da tam bir mutabakat olmadığını kaydetti. Salıcı adaylık tartışmasıyla ilgili de 6 liderin Türkiye'ye dair bir gelecek fikri belirleyeceğini, masanın belirleyeceği adayın da o fikrin taşıyıcısı olacağını söyledi.

Salıcı şu ifadeleri kullandı:

"Biz formül buluruz. Önce şunun yapılması lazım. Bu kanun Genel Kurul’dan böyle mi geçecek? Kanun geçer, geçmiş olduğu haliyle biz meseleyi tartışırız. Diğer siyasi partiler de geçmiş olduğu haliyle tartışır. Süreç yürür. Yani ittifak yerinde duruyor. Nasıl şekillenir onu göreceğiz. Korkunun ecele faydası yok yasası. Masa başı mühendislikleriyle seçim kazanmaya çalışıyorlar. Seçim masa başında kazanılmaz, seçim sahada kazanılır. Biz sahada çalışıyoruz, onlar masa başında formül peşinde koşuyorlar

"Bu seçim yasasının Meclis'e gelmesi bir yılı geçti, niye?"

"Bu seçim yasasının Meclis'e gelmesi bir yılı geçti, niye? İki parti oturup konuşuyor. İki partinin konuştuğu bir yasa teklifinin Meclis’e gelmesi bir yılı buldu. Biz bu arada 6 siyasi parti oturduk geleceğe dair Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini hazırladık ve kamuoyuna açıkladık. Niye bir yılı geçti. İki parti arasında yapılan hesaplarla ilgili, birbirlerine dair hesaplarla ilgili sıkıntı var. Genel kurulda da değişiklik önerileri verilebilir. Biz son haline bakarız"

"Burada önemli olan, masanın nasıl karar vereceği"

Burada önemli olan, masanın nasıl karar vereceği. Burada önemli olan ittifakın sürmesi, birbiriyle diyaloğun devam etmesi, geleceğe dair mutabakatın devam etmesi, bütün bu sürecin sonucunda da masa kendi adayını çıkaracaktır ve çıkardığı adayın arkasında da duracaktı

"Masa kurulduktan sonra belirlenecek aday bizim adayımızdır"

"Yani biz, isim konuştuğumuz zaman, ya da isimler üzerine yorum yaptığımız zaman içeriği kaçırmış oluyoruz. İçeriği konuşmuş olmuyoruz. Tabii Türkiye’yi geleceğe dair bir fikir yönetecek, belirleyecek. Masanın adayı olan kişi o fikrin taşıyıcısı olacak. Seçilecek olan aday o fikrin uygulayıcısı olacak. Ortaya önce fikir konmalı. Diyorlar ya, Recep Tayyip Erdoğan’ı istemeyenler kulübü. Vallahi Recep Tayyip Erdoğan’ı istemeyenler kulübü oturup geleceğe dair bu kadar çalışma yapmaz. Çok farklı siyasi geleneklerden gelen partiler yan yana gelebiliyorsa, dirsek teması kurabiliyorlarsa, Türkiye’nin geleceğine dair ortak kaygılarımız var diyorlarsa bunu herkesin ciddiye alması gerekir. Bizi ilgilendiren şey karar. Karar süreci belirlenir, masa kurulur. Masa kurulduktan sonra belirlenecek aday bizim adayımızdır."