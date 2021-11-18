CHP'li Polat: Gümrükten 65 kilo altınla çıkan zanlıyı içeri sokan daire başkanına ne yaptık?

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İstanbul Havalimanı'nda '65 kilo altına el konulması' olayında adı geçen daire başkanıyla ilgili, "Yakalanan zanlı, '2 parfüm almaya girdim, Ticaret Bakanlığı'nda bir daire başkanı beni oraya soktu' diyor. Sonra gümrükten 65 kilo altınla çıkıyor. Bu daire başkanına ne yaptık?" dedi.



CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine konuştu. İstanbul Havalimanı'nda 65 kilo altınla yakalanan zanlıyla ilgili iddiaları gündeme getiren Polat, 106 milyon dolar bedelle yenilendiğini öne sürdüğü Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Sarp Gümrük Müdürlüğü'nün kaçak olarak hizmet verdiğini söyledi.

"Gümrük kapısı, kaçak hizmet veriyor"

Gümrüklerdeki otomasyon tek pencere sisteminin, mükelleflerin üzerine yıkılmadan geliştirilmesi gerektiğini belirten Polat şöyle konuştu:



"Bakanlığımızın, gümrüklerde modernizasyona geçmesi önemli bir şey. Yurt dışından gelen bir tüccarın, yolcunun ya da aracın nakil vasıtası Türkiye'de gümrüklerle karşılaşıyor. İlk bunların modernizasyonu önemli. Fakat modernizasyon yaparken belli şeyleri de kaçırıyoruz. Elimde bir belge var. Bizim Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüze bağlı Sarp Gümrük Müdürlüğümüz 106 milyon dolar civarı bir bedelle yenileştirildi. Fakat ne hikmetse bu kadar para harcadığımız gümrük kapımız, şu an yasal olarak kaçak hizmet verir durumda. Çünkü biz bununla ilgili zahmet edip de Kemalpaşa Belediyesi'ne gidip yapı kullanım izin belgemizi almamışız. Kanunlar hükmünde kaçak pozisyonunda şu an. Bunu kapatsak, mühürlesek o zaman neden yaptık diyeceğiz."

"Kaçakçılıkla ilgili veriler gerçeği yansıtmıyor"

Mersin Gümrüğü'ne uyuşturucu geldiğini öne süren Polat şöyle devam etti:



"Anlaşılan o ki yeterli tedbir almamışız ve Mersin Gümrüğü'ne doğru insanlar geliyor. Kaçakçılıkla ilgili birçok şey yapıyoruz. Verilerin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Verilerin, İstanbul'da yakalanan 65 kilogram kaçak altını içerip içermediğini doğrusu merak ediyorum. Sayın Bakan, İstanbul'daki kaçak altın konusuna gelmişken, burada zanlı ifadeleri var. Adam, ‘2 tane parfüm almaya girdim, bir daire başkanı beni gümrüklü sahaya soktu’ diyor. Çıkışta 65 kilo altınla çıkıyor. Ya bu daire başkanına ne yaptık, ne ettik? Kamuoyunun bunlarla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor. Kamuoyunun bunları hak ettiğini düşünüyorum. Pandemide, Türkiye'nin aşı tedarikiyle ilgili birtakım sorunlar yaşandı. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak birtakım belgeler, aşı beyannameleriyle ilgili belgeler yayınladık. Açığa alınarak bir gümrük memurunun ekmeği ile oynandı. Çok acı verici bir durum. Hayatım boyunca hiç tanımadığım, ‘Emre Akıncı’ isminde bir gümrük muayene memuru. Bakanlık tarafından, burada bulunan bürokratlar tarafından bana bilgi ve belge verdiği gerekçesiyle ekmeğinden edildi. Ben şerefimle bir Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak söylüyorum, bu adamdan bilgi-belge temin etmedim. Bir an evvel elinizi vicdanınıza koyup bu arkadaşın göreve iadesini sağlamak zorundasınız."

"Ruhsar Pekcan etkisi devam ediyor"



Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la ilgili de değerlendirme yapan Polat sözlerini şöyle tamamladı:



"Biliyorum ki Ruhsar Pekcan etkisi hala gümrüklerde devam ediyor. Özellikle İstanbul'da kolluk güçlerinin, muhafazanın tayinleri, bırakmış olduğu kolluğun başındaki danışmanı tarafından hala idare ediliyor. Sayın Bakan, bu konuya dikkatinizi çekmek isterim, dikkatli olmak zorundasınız. Gümrük müşavirlerinin de sıkıntıları var. Ben her zaman dile getirdim; biz oda kanunu istiyoruz, odası olmayan bir meslek erbabıyız. Gümrük müşavirleri bu hafta sonu sınava girecekler. Ömürlerinde sadece 3 kere sınava girebiliyorlar; ya başarılılar ya başarısızlar. Bu sınav hakkının mutlaka artırılması gerekiyor, oda hakkının verilmesi gerekiyor. Yine, gümrük müşavirleri asgari ücret tarifeleriyle ilgili zamları sizden bekliyorlar. Geçtiğimiz dönemde enflasyon altında ezdirdiniz, umarım ezdirmezsiniz. Burada bir genelge var. Bu genelge de ithalatla ilgili, Rıza Tuna Turagay imzalı bir genelge ve kıymet tespitine ilişkin bir genelge. Bu genelgenin 4'üncü maddesi bizim kanunlarımıza aykırıdır, gözden geçirmek durumundasınız.” (ANKA)