CHP'li Öztunç'tan İkizdere iddiası: Taş ocağı ihale edilmeden Cengiz Holding'e verileceği belirlenmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Rize'nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilmeden Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat'a verildiğini ileri sürdü.

Öztunç, "ÇED kararı yok, ihale yok. Proje sahibi bakanlık, ama e-posta olarak Cengiz Holding'te çalışan bir mühendisin e-posta adresi verilmiş. Yani ihaleden, ÇED kararından önce bu taş ocağının Cengiz Holding'e verileceği belirlenmiş, belli olmuş. Bu peşkeş çekmektir" diyerek tepki gösterdi.

Cengiz İnşaat tarafından yapılacak Rize İyidere Lojistik Liman İnşaatı'nda kullanılmak üzere, biyoçeşitlilik açısından zengin İkizdere'deki İskencedere Vadisi'nde yapımına başlanılan taş ocağına karşı bölge halkının tepkisi eylemlerle sürüyor.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, taş ocağıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Rize Valiliği'ne başvurduğunu, fakat tanıtım dosyasında iletişim bilgileri bölümünde Cengiz İnşaat'ta çalışan bir mühendisin bilgilerinin verildiğini açıkladı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Öztunç, Bakanlığın, çevresel etki değerlendirme (ÇED) kararı verilmeden bir projeyi ihale edemeyeceğini, İskencedere'deki proje hakkında henüz ÇED kararı alınmadığını, projenin ihale edilmediğini vurguladı.

"Peşkeşin belgesi olur mu? Artık olur, var çünkü"

Bakanlığın başvurusunda, Cengiz İnşaat'ta çalışan mühendisin iletişim bilgilerine yer verildiğine işaret eden CHP'li Öztunç, "Peşkeşin belgesi olur mu? Artık olur, var çünkü. Devletin Cengiz Holding'e peşkeş çekildiğinin belgesi artık var. İkizdere'de günlerdir bir direniş var. İkizdere'deki direnişle ilgili elimize ulaşan öyle bir belge var ki, bu belgeye göre Cengiz Holding'e peşkeş çekilmiş" dedi.

"İhaleden ÇED kararından önce bu taş ocağının Cengiz Holding'e verileceği belli olmuş"

ÇED kararı verilmeden projenin ihale edilemeyeceğine dikkat çeken Öztunç, "İhale olmadan hangi şirketin hangi işi yapacağı belli olmaz. Ama ÇED kararı yok, ihale yok, Rize Valiliği'ne bir başvuru var. Rize Valiliği'ne başvuruyu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Proje sahibi bakanlık, ama adres, e-posta olarak Cengiz Holding'te çalışan bir mühendisin e-posta adresi verilmiş. Yani ihaleden, ÇED kararından önce bu taş ocağının Cengiz Holding'e verileceği belirlenmiş, belli olmuş. Bu peşkeş çekmektir. Bu devletin, İkizdere'yi, İkizdere'deki ormanların Cengiz Holding'e peşkeş çekildiğinin ispatı, belgesidir" dedi.

"Sen Cengiz Holding'in temsilcisi misin, yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı mısın?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na seslenen CHP'li Öztunç, "Bakanlıktan istifaları bekliyoruz. Bu belgeye rağmen hâlâ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oturamaz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adı altında valiliğe başvuruluyor, ama bakıyorsunuz adres olarak Cengiz Holding gösteriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sesleniyorum, sen Cengiz Holding'in temsilcisi misin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı mısın" diye konuştu.