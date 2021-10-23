CHP'li Öztunç: Dolar olmuş neredeyse 10 TL, hâlâ istikrar diyor; Erdoğan hayal aleminde geziyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İstikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır" sözlerine tepki gösterdi. Öztunç, "Dolar olmuş neredeyse 10 TL, Erdoğan hâlâ istikrar diyor. AK Parti, Cumhur İttifakı gidecek, Türkiye'ye istikrar, huzur, barış işte o gün, o zaman gelecek" dedi. Öztunç, Erdoğan'ın hayal aleminde gezdiğini iddia etti.

Öztunç, "Millet aç, perişan, Erdoğan istikrar diyor. Döviz arttıkça artıyor, Erdoğan hâlâ istikrar diyor. Dolar olmuş neredeyse 10 TL, Erdoğan hâlâ istikrar diyor. Öğrenciler yurt bulamıyor, millet intihar ediyor, Erdoğan hâlâ istikrar, huzur diyor. Hayal aleminde geziyor Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan'ın söylediklerine çevresindeki insanların dahi inanmadığını' söyleyen Öztunç, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi o kadar kötü bir noktaya getirdi ki Tayyip Erdoğan, kendisi de farkında değil ama yanındakiler her şeyin farkındalar. İstikrar, huzur Cumhur İttifakı'nda değil. İstikrar ve huzuru bozan asıl Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. 20 yıldır devleti yönetiyorlar, artık millete, devlete büyük yük olmaya başladılar. Ekonomiyi bitirdiler, insanların evlerine ekmek götürmesine engel oluyorlar. AK Parti, Cumhur İttifakı gidecek, Türkiye'ye istikrar, huzur, barış işte o gün, o zaman gelecek."

Erdoğan'ın "Bu ana muhalefet CHP, Eskişehir'de bunların nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok" sözleri üzerine Öztunç, "Eskişehir'i görünce zannetmiş ki Eskişehir'deki yatırımları kendi yapmış. Eskişehir'i sen yapmadın, Eskişehir'i bu hale Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı) getirdi. Eskişehir'e gittiğinde gördüklerin Yılmaz Büyükerşen'in eseri. Ona teşekkür etmen gerekir" yanıtını verdi. (ANKA)