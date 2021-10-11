CHP'li Öztunç'tan Erdoğan'a değiştirilen bakanlık ismi göndermesi: Keramet Bakanlığın isminde olsaydı, ülkede adalet olurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bakanlık isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirileceğini açıklaması üzerine, “Keramet Bakanlığın isminde olsaydı, ülkede adalet olurdu” dedi.

Erdoğan kabine toplantısı sonrasında "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın ismini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor, bünyesinde bir de iklim değişikliği ve uyum koordinasyon kurulu oluşturuyoruz” açıklamasını yaptı.

Çevre ve doğa haklarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın bu sözlerine cevap verdi. Öztunç’un paylaşımı şöyle:

“Güya iklim kriziyle mücadelede kararlılığı göstermek için Bakanlık ismini değiştireceğiz diyorlar. Keramet Bakanlığın isminde olsaydı, ülkede adalet olurdu. Göstermelik işleri bırakın da, özellikle şu filtresiz termik santralleri ne zaman kapatacaksınız onu söyleyin.”

TIKLAYIN - Bakanlığın ismi değişti; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği