Bakanlığın ismi değişti; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adının "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildiğini duyurdu.

Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının ardından Türkiye'nin '2053 vizyonu' çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadele konusunda adımlar atmaya başladığını belirtti.

Erdoğan, "İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştığımız yeni yapısal düzenlemelerin müjdesini milletimizle paylaşmak istiyoruz" derken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini duyurdu.

Başka kurumsal değişiklikler yapıldığını da belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu bakanlığımıza bağlı olarak İklim Değişikliği Başkanlığı kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz.

İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı haline dönüştürüyoruz. Böylece ülkemizin göç konusunda kapsamlı, etkin, hızlı hareket edebilmesi sağlayacak kurumsal kapasiteyi ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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