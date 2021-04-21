CHP'li Öztunç: Ruhsar Pekcan, keşke istifa etseydi, daha onurlu davranmış olurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ruhsar Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı'na dezenfaktan sattığı ortaya çıktıktan sonra kabine revizyonunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öztunç, "Sayın Cumhurbaşkanı, Ticaret Bakanı Pekcan'ı görevden alarak doğru yapmıştır. Keşke Sayın Bakan dün kendisi istifa etseydi, daha onurlu davranmış olurdu" dedi.

Muğla'nın Datça ilçesindeki Kargı Koyu'nda Hazine'ye ait 128 dönümlük arazinin Özelleştirme İdaresi'ne devredilerek, turistik tesis yapılmasını öngören imar plan değişikliğine tepkiler sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, beraberinde Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve bir grup partili ile bölgede inceleme yaptı. Datça'daki 128 dönümlük Hazine arazisine göz dikildiğini söyleyen Öztunç, "Burayı buharlaştırmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Halkın gücünün karşısında hiçbir şey duramaz. Halk isterse, gerekli mücadeleyi verirse bunu engeller" diye konuştu.

"Sayın Bakan kendi istifa etse daha onurlu davranmış olurdu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmasıyla ilgili de, "Sayın Cumhurbaşkanı, Ticaret Bakanı Pekcan'ı görevden alarak doğru yapmıştır. Keşke Sayın Bakan dün kendisi istifa etseydi, daha onurlu davranmış olurdu" dedi. (DHA)