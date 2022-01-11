CHP'li Öztunç'tan Bakan Pakdemirli'ye: Kâğıt üzerinde bir şeylere bakıyor, orman olmadığı kesin ama gerçekte neye baktığını anlayamadık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin orman yangınlarıyla mücadele konusundaki açıklamalarını, “Pakdemirli’nin bakan olduğu dönemde sadece orman yangınları değil, orman suçları da artmıştır. Elinin altında, bakacağı bir orman kalmadı. Kâğıt üzerinde bir şeylere bakıyor, ama gerçekte neye baktığını anlayamadık. Orman olmadığı kesin ama” diye değerlendirdi.

Öztunç, “Pakdemirli, ormansızlaşmanın sorumlusudur. Kendisi, iklim suçu da işlemiştir. Anayasanın 169'uncu maddesinden bahsediyor ama bu maddenin emrettiklerine aykırı hareketler sergiliyor. Anayasa ormanı korumayı emrediyor. Kendisi ise ormanları üretim alanlarına çevirdi. Bunu da koruma gibi bize yutturmaya çalışıyor” dedi.

"On binlerce hektarlık ormanımız yandı, bunun hesabını vermeyecek mi?"

Bakan Pakdemirli’nin “Geçen yıl 39 helikopterle girmiştik, bu sene 55 helikopterle inşallah yangın sezonuna giriyor olacağız” açıklamasına da tepki gösteren Öztunç, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yazın ‘Ekipman eksik’ dediğimizde bizleri yalanlamıştı, şimdi ‘Helikopter sayısını 55’e çıkaracağız’ diyor. Peki, bu eksiklik nedeniyle on binlerce hektarlık ormanımız yandı, bunun hesabını vermeyecek mi? THK uçaklarıyla ilgili yaptıklarını da unutmadık. Belli ki kendisi de ders almamış. Yine birilerine uçuş garantisi verme, rant sağlama derdinde. Bu sorun helikopter sayısını değiştirmek halledilemez. Mantalitesini değiştirmesi lazım. THK uçaklarını hemen devreye sokmalı ve ormanların korunacak alanlar olduğunu öğrenmeli."

"1 milyon metrekareye yakın ormanlık alanın vasfı değiştirildi"

"Geçen hafta, 1 milyon metrekareye yakın ormanlık alanın vasfı değiştirildi. 2018’in temmuz ayında, bir Bakanlar Kurulu kararı ve ardından da 2020 yılının kasım ayındaki iki ayrı Cumhurbaşkanı kararı ile; 6 milyon metrekareye yakın orman alanı, orman sınırları dışarısına çıkarıldı. 2019 yılında 16 bin 413 hektar, 2020 yılında 47 bin 1 hektarlık orman alanını maden ve enerji tesislerine verildi. 2018’de 11 bin 683, 2019’da 12 bin 864, 2020’de 17 bin 369 dekarlık orman alanı işgal altına alındı. 2018’de 14 bin 363, 2019’da 13 bin 494, 2020’de 22 bin 706 dekarlık orman alanı usulsüzce açıldı.”

"Sadece orman yangınları değil, orman suçları da arttı"