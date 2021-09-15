CHP'li Öztunç'tan Bakan Kurum'a: Petrol tabakası Akdeniz'de kaç kilometrekareye yayıldı; Mersin sahillerine ulaşma olasılığı nedir?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Suriye’deki bir enerji santralinden Akdeniz’e yayılan petrol sızıntısını TBMM gündemine taşıdı. Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, “Kütlesel olarak hareket eden petrol tabakası Akdeniz’de kaç kilometrekareye yayılmış durumdadır” diye sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Bakan Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Öztunç, önergesinde şunları kaydetti:

"Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit etmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Eylül’de yaptığı yazılı açıklama ile bakanlığa ait gemilerle, tarafımızdan yardım talep eden KKTC sularına müdahale edildiğini ve henüz Türkiye ve KKTC kıyılarına ulaşan bir kirlilik olmadığı bilgisini vermiştir. Bu açıklamanın aksine, yaklaşık 15 bin ton petrol sızıntısının Hatay Samandağ sahilimize, oradan da Arsuz kıyılarına kadar ulaştığı bilgisi ve görüntüleri kamuoyuna yansımıştır.

-Ülkemize ait ilgili bakanlıkların son yaptığı açıklamalar sonrasında ne gibi gelişmeler olmuştur? Öngörülen kirlilik yayılma durumu nedir, mevcut olan temizleme araç ve ekipmanları yeterli midir?

-Kütlesel olarak hareket eden petrol tabakası Akdeniz’de kaç kilometrekareye yayılmış durumdadır?

-Petrol sızıntısı Türkiye kara sınırına kaç km mesafededir? Ne kadarının kıyılarımıza ulaşması öngörülmektedir?

-Petrol türevli ne kadar atık toplanmıştır? Akdeniz kıyılarında toplam atığın temizlenmesi ne kadar süre zarfında tamamlanacaktır?

-Hatay ve Adana kıyılarında da kirlilik kaynağından ulaşmış olduğu düşünülen atıklar görülmeye başlamıştır. Bu atıkların Mersin sahillerine ulaşma olasılığı nedir? Mersin potansiyel olarak tehlike altında mıdır?

- Bakanlığın, Akdeniz kıyılarımızda oluşan kirlilik üzerine risk değerlendirme analizi yapma yönünde bir çalışması olmuş mudur? Olmuş ise analiz sonuçları nedir?"