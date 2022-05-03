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CHP'li Öztunç'tan AKP'li Turan’a tepki: İlk seçimde hem AKP hem de bu kirli üslup gidecek

"AK Parti, kendinden olmayan herkese hakaret edenlerin bir araya geldiği bir siyasi partidir"

03 Mayıs 2022 18:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, muhalefete “dangalaklar” diyen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a tepki göstererek, "Türk siyasetine bu kirli üslubu AK Parti getirdi. Ama inşallah ilk seçimde hem AK Parti gidecek hem de bu kirli, pis üslup gidecek" dedi.

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