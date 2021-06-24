CHP'li Öztunç: Tamamlanmayan 26 proje yüzünden verimli arazinin yüzde 71'i sulanamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta açılışı yapılan, ancak tamamlanmayan 26 projenin hizmete girmemesi yüzünden kentin sulanma imkanı olan arazisinin yüzde 71’inin sulanamadığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın yapılan etütlerle sulamaya elverişli arazi miktarının 857 bin 374 hektar, ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarının ise 453 bin 440 hektar civarında olduğunun belirlendiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç:

“Ancak, bugüne kadar yapılan sulama tesisleri ile 98 bin 749 hektar sulanabilmekte, 7 bin 386 hektar arazi ise yeraltı suyu kullanılarak sulanabilmektedir. Bu durumda toplam sulanan arazi miktarının 106 bin 127 hektar olduğu görülmektedir. Bu miktar Kahramanmaraş'ın sulanabilir arazisinin yüzde 29 kısmına tekamül etmekte olup yüzde 71 oranında arazimiz sulanamamaktadır. Açıldığı söylenen barajların bazılarının sulama kanalları tamamlanmadığı için çiftçiye ulaşmıyor. Bazılarının ana projesinde eksikler bulunuyor” dedi.

"Açtık' dedikleri projeler hala açılmadı"

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta açılışı yapılan birçok tesisi sıralayan Öztunç tepkisini şöyle sürdürdü: “AKP hayali açılışlar yapmakta pek usta. Kahramanmaraş'a her geldiğinde, yada düzenlenen törenlere uzaktan katıldığında onlarca projeyi hizmete açtıklarını söyleyen Erdoğan, ya aldatılıyor, ya da kendisi milleti aldatıyor. Çünkü, ‘Açtık' dedikleri projeler hala açılmadı. Kimi proje aşamasında, kimi başlamış yarım bırakılmış, kimi de hiç konuşulmamış.

Sadece Kahramanmaraş değil, tüm Türkiye'de durum böyle. Pandemi döneminde tarımsal üretimin önemi kendisini bir defa daha ortaya çıkardı. Hal böyleyken, sadece Kahramanmaraş'ın imkan varken verimli arazisinin yüzde 71'inin sulanamamasının hesabının verilmesini bekliyoruz. 2012 ile 2017 arasında ihalesi yapılan sulama tesisleri neden bitirilmiyor? Etüt ve projesi tamamlanmış tesisler neden ihale edilmiyor. Bu soruların cevabını bekliyoruz.”