CHP'li Öztunç: Sizler sarayda ejder meyvesi yiyorsunuz ama milletin çocukları bir portakala, bir mandalinaya hasret

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis'te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tüketilen lüks yiyecekleri sıraladı. Öztunç, "Sizler sarayda ejder meyvesi yiyorsunuz ama milletin çocukları bir portakala, bir mandalinaya hasret" dedi.

Bütçe görüşmeleri sırasında Öztunç ve AKP’li vekiller arasında saray yemekleri polemiği yaşandı. Saray’da tüketilen besinleri sıralayan Öztunç’a, AKP’li vekiller, “Mahremine giriyorsun” diyerek eleştirdi.

“Sizler sarayda ejder meyvesi yiyorsunuz ama milletin çocukları bir portakala, bir mandalinaya hasret” diyen CHP’li Öztunç, “Sayın Erdoğan'ın sarayda hatırlatalım isterseniz: Beyaz çay, ejder meyvesi, efuli (liçi meyvesi eşliğindeymiş) aloe vera (starex meyvesi eşliğinde), orman meyveli spesiyal, bahçe naneli limonata içermiş, pataşur içerisinde Çerkez tavuğu ‘neyse bu artık’, zencefilli somonlu suşi, tartolet içerisinde humus. Okuyamıyoruz bile yani söyleyemiyoruz bile neler olduğunu. Sarayda bunları yiyor” ifadelerini kullandı.

AKP'li isimlerden tepki

Öztunç’un sözleri üzerine önce AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Sen kendinle karıştırdın herhalde” diye yanıt verdi, ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, “Ayıp, ayıp bee. Mahremine giriyorsun” şeklinde tepki gösterdi.

"On yedi yılda yaklaşık 5 bin kişi geçinemediği için yaşamına son verdi"

Tepkilerin ardından sözlerine devam eden Öztunç, eleştirilerine şöyle devam etti:

“Sizinkiler bol bol ihale alıyor, milletin çocukları ekmek parası için rögar temizlerken yaşamını yitiriyor, zehirleniyor. Sizinkilerin kardeşleri, yeğenleri, çocukları 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş alıyor ama milletin çocukları işsizlikten kırılıyor, intihar ediyor. Bakın, 2002'den beri 3 bini aşkın intihar olmuş Türkiye'de, son on yedi yılda yaklaşık 5 bin kişi geçinemediği için yaşamına son vermiş. İnsanlar intihar ediyorlar ama hiçbiri sizin umurunuzda değil çünkü keyfiniz yerinde, hayat size güzel, ondan dolayı hiçbir şeyi umursamıyorsunuz.”

"Her olayı ekonomik nedenlere bağlamamak lazım"

Öztunç’tan sonra söz alan AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora şöyle karşılık verdi:

“Hatip konuşmasında özellikle intihar vakalarından bahsetti, bugün de bunları, intihar vakalarını hep ekonomik nedenlerle bağdaştırmaya çalıştı. Bugün Trabzon'da bir olay yaşandı, Trabzon'da bir çöp tenekesinin olduğu yerde vatandaşın yiyecek topladığı yönünde bir haber çıktı ve CHP'li arkadaşlar işte "Millet açtır." şeklinde feveran ettiler. Tabii, bir vatandaşımızın böyle bir durumda olmasına biz milletvekili olarak hassasiyetle yaklaştık, olayı araştırdık, hayvanlarına yiyecek toplamak için. Çöp konteynerinin yanındaki yiyecekleri topladığını öğrendik, eşinin çalıştığını kendisinin de hayvancılık yaptığını öğrendik. Her olayı ekonomik nedenlere bağlamamak lazım, intihar olayları kötü olaylardır, yaşanmaması lazım ama bunun her birini de bir suçlama nedeni olarak göstermemeniz gerekiyor.”