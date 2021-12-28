CHP'li Öztunç: Leblebi adlı köpekleriyle fotoğraf çektiren Erdoğan’ın, hayvanlar konusunda samimi olmadığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’te yaptığı konuşma sonrasında hayvanlara yönelik şiddetin arttığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Hayvanlarla ilgili kanun teklifi Meclis’e geldiğinde; eşi Emine Hanım’la birlikte Leblebi adlı köpekleriyle fotoğraf çektiren Erdoğan’ın, hayvanlar konusunda samimi olmadığı da ortaya çıktı” dedi.

Gaziantep Şahinbey’de, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrasında yaralanan Asiye Ateş’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Öztunç, “Asiye’nin babası işten atılmıştır. Bu duruma ses etmesi gereken Cumhurbaşkanı, kendi kabahatlerini gizlemek adına ailenin yoksulluğu üzerinden toplumu birbirine düşmanlaştırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan’ın hayvanseverlerle ilgili açıklamaları, artan yoksulluğu perdelemek anlamına geliyor"

Öztunç, yazılı açıklamasında Erdoğan’ın açıklamaları üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumhurbaşkanı, söz konusu cümleleriyle; yoksullaşan halk kesimlerini hayvanseverlere, dahası orta sınıflara düşman etmeye çalışmaktadır. Geçtiğimiz günlerde, dövizde yaşanan ani yükselme ve düşüş hareketlerinde yaşanan vurgunu, zenginleşmeyi perdelemek isteyen Erdoğan’ın hayvanseverlerle ilgili açıklamaları; hayvanlara yönelik şiddeti körüklemek, artan yoksulluğu ve derinleşen krizi perdelemek anlamına gelmektedir. Günübirlik gündem değiştirmek için küçücük bir çocuğu dahi kullanmaktadır.”

"Hayvan hakları konusunda etkili düzenlemeler geliştirmekten imtina eden AKP iktidarı..."

Erdoğan’ın, “Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum” sözleri sonrasında AKP’li belediyeler tarafından başlatılan toplama ve zorla alıkoyma operasyonlarında, sokak köpeklerinin çoğunun daha barınaklara varamadan yaralandığına, sakatlandığına dair haberlerin basında ve sosyal medyada geniş yer tuttuğunu ifade eden Öztunç, şunları söyledi:

“Şu ana kadar sokak hayvanlarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen, hayvan hakları anlamında etkili ve sahici düzenlemeler ve uygulamalar geliştirmekten özellikle imtina eden AKP iktidarı yine üzerinden suç savmaya çalışmaktadır. Hayvanlarla ilgili kanun teklifi meclise geldiğinde; eşi Emine Hanım’la birlikte Leblebi adlı köpekleriyle fotoğraf çektiren Erdoğan’ın, hayvanlar konusunda samimi olmadığı da ortaya çıktı.” (ANKA)