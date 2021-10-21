CHP’li Öztunç: Doların yükselmesiyle vatandaş fakirleşiyor, AKP’liler zenginleşiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Merkez Bankası’nın faiz indirme kararına tepki gösterdi. Öztunç, “Doların yükselmesi vatandaşı fakirleştiriyor, AK Partilileri zenginleştiriyor. Doların yükselmesi vatandaşın cebindeki parayı götürüyor, 5’li çetenin, yandaşlarının cebine o paranın girmesini sağlıyor. İstifa etmeleri gerekiyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 200 baz puan indirimi ile faizi yüzde 16’ya indirme kararını, değerlendirdi. Merkez Bankası’nın kararı ile döviz kurunun arttığına dikkat çeken Öztunç, şunları söyledi:

“Türkiye yönetilemiyor, kötü yönetiliyor. AKP, Cumhur İttifakı artık Türkiye’yi yönetemiyor. Doların, dövizin bu kadar yükselmesini en büyük sebebi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kötü, yanlış ekonomi politikalarıdır. Maalesef fireni patlamış kamyon gibi gidiyoruz. Ekonomi çok ciddi darbe almış durumda. Bugün yaşadığımız sorunun sebebi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kars’tayız. Gelsinler Kars’a. Dolar yükseldiği zaman elektrik, doğalgaza zam. Gelsinler Kars’ta vatandaşın arasına girsinler bakalım. Karslı nasıl geçinecek? Bu faizlerle, zamla, dövizin yükselmesiyle bu insanlar nasıl geçinecekler?

“Ak Partililer zenginleşiyor”

Kömürün tonu kaç lira olmuş, doğal gaza ne kadar ödenecek? Bunun hesabını yapmıyor hükümet. AK Parti’ye göre hava hoş. Hiç umurlarında değil. Dolar yükseldiği zaman vatandaşın cebindeki para gidiyor. Vatandaşın bütün kazanımı, birikimi gidiyor. Ama dolar sahiplerinin parası daha da değerleniyor, zenginleşiyor. En büyük dolar da AK Partililerde. Doların en büyük miktarı, AK Partililerde, Tayyip Erdoğan’da, yandaşlarında, 5’li çetesinde, müteahhitlerinde. Doların yükselmesi vatandaşı fakirleştiriyor, AK Partilileri zenginleştiriyor. Doların yükselmesi vatandaşın cebindeki parayı götürüyor, 5’li çetenin, yandaşlarının cebine o paranın girmesini sağlıyor. İstifa etmeleri gerekiyor. Yapmaları gereken tek iş istifa etmektir, yönetemiyorlar çünkü.”

“Saray Merkez Bankası’na müdahale ediyor”

Öztunç, kararın Merkez Bankası’nın bağımsız olmadığını göstergesi olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

“Merkez Bankası’nın bağımsız olmadığını Mısır’daki sağır sultan bile biliyor. Merkez Bankası bağımsız filan değil. Merkez Bankasına siyaset, hükümet, Cumhurbaşkanı, saray müdahale ediyor… Kars’taki bir şube müdürünün atamasına bile saray karışıyor. Merkez Bankası’nın kararlarına bile saray karışıyor.” (ANKA)