CHP'li Öztunç: 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki o kaosu çıkartanlar, o olaylara yaşatanlar, dünün de müsebbibidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, HDP İzmir İl Binası’na yapılan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin olarak, “Net söylüyorum, 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki o kaosu çıkartanlar, o olaylara yaşatanlar, dünün de müsebbibidir” açıklamasını yaptı.

CHP’nin Gaziantep’te düzenlediği üç gün sürecek Belediye Başkanları Buluşması’nda CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları şehirde yurttaşların sorunlarını da dinledi.

Öztunç, belediye başkanlarının göreve geldikleri günden bugüne neler yaptıklarını ve yapacaklarını konuşacağını belirtti. Öztunç, CHP’li belediye başkanlarının ve milletvekillerinin Gaziantepli yurttaşların sorunlarını dinlemesinin önemini “Düşünebiliyor musunuz? Gaziantep’te 250 belediye başkanı, İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer. Bakıyor karşısında milletvekilleri, televizyonlardan izlediği partinin yöneticileri. Ona derdini anlatıyor, sıkıntısın anlatıyor” diye anlattı.

"Her şeyin araştırılması gerekiyor"

Öztunç, parti olarak yurttaşların sorunlarını dinlemenin yanında çözüm önerilerini de sunduklarını vurgulayarak, “Gaziantep AK Parti tarafından eksik bırakılmış bir kent” dedi.

Öztunç HDP İzmir İl Binası’na yönelik saldırıya ilişkin şunları söyledi:

“Hayatını kaybeden kardeşime baş sağlığı diliyorum. Net söylüyorum, 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki o kaosu çıkartanlar, o olaylara yaşatanlar, dünün de müsebbibidir. Adres aynı yerdir, değişmemiştir. 7 Haziran’dan 1 Kasım arasında Türkiye’de o bombaları kim patlattırdıysa, dünkü cinayeti işleten de odur. Bir tane meczup milliyetçi görüşü fazlaydı, eline silah aldı, meczup bu yaptı değil. Öyle bakmamak gerekiyor. Bu planlanmış mı, programlanmış mı, nerelere gitmiş, SADAT’la ilişkisi var deniyor. Bunların hepsini araştırılması ve açıklanması gerekiyor. Bu bir provokasyondu, bu provokasyona kimsenin gelmemesi gerekiyor.”