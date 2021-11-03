CHP'li Öztrak: TÜİK'in makyajlarına rağmen hayat pahalılığı milleti ezip geçiyor

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Öztak, "Ekim ayı kış mevsiminin kapısıdır. Kapı aralandı. Bu yıl kış, ne yazık ki kara kış. TÜİK ’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip, geçiyor." dedi.

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda enflasyonun "ince işçilikle" yüzde 19,89'da kaldığını ifade ederek şöyle dedi:

"Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubuna göre ise 12 aylık enflasyon yüzde 49,87.

Üretici enflasyonunda ise tarihi rekor var. Ekim’de yıllık üretici enflasyonu yüzde 46,31. Yine bu dönemde, ara malı fiyatları yüzde 53,20, Enerji fiyatları yüzde 72,63 artış göstermiş. Bunların bir süre sonra tüketiciye yansıması ise kaçınılmaz.

Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makas "turpun büyüğü heybede" diye bağırıyor. Ekimde üretici enflasyonu tüketici enflasyonun 26,42 puan üzerinde. Bu da ayrı bir rekor.

Eylül'de yayımlanan OVP, '2021 sonu için enflasyon yüzde 16,2 olacak' dedi. TCMB geçen hafta bu tahmini çöpe attı. 'Enflasyon yıl sonunda yüzde 18,4 olacak' dedi. Son iki ayda enflasyon sadece yüzde 2,3 olacak da, bu son tahmin de tutacak. Bu da artık çok zor.

Son bir yılda karnabahar yüzde 124 zam görmüş. Karnabahar olmuş cebe zarar. Yine son bir yılda, kırmızı lahana yüzde 78, patates yüzde 69,8, tavuk eti yüzde 68,3 zamlanmış. Tüm dünya kara kışa hazırlanıyor. Ama Erdoğan şahsım hükümetinin kılı kıpırdamıyor. Genel Başkanımız, yapılması gerekenleri sıraladı. Bu adımları hemen atın. Milleti perişan etmeyin. Bunları yapamıyorsanız, o koltuklarda bir dakika daha oturmayın, getirin sandığı."