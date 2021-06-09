CHP'li Öztrak'tan Ulu Camii tepkisi: Buraları yıkacaklar altında define arayacaklar; yıktırmayız!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bitlis’te Ulu Camii ile çeşitli tarihi yapıların yıkılmak istendiğine dikkat çekerek, “Bunların gözünü rant bürümüş. Bunlar bir de defineci, bedavacı. Buraları yıkacaklar altında define arayacaklar. Bulursunuz! Ulu Cami’yi yıktırmayız, tarihi çarşıyı yıktırmayız. ” dedi.

CHP Ekonomi Masası sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla Bitlis'te bir araya geldi. Bitlis Ulu Camii Meydanı’nda halka seslenen CHP Ekonomi Masası Başkanı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şöyle konuştu:

"Ulu Camii'yi yıktırmayız"

“Erdoğan Şahsım Hükümeti Bitlis’e çökmeye kalkmış. Ne camii dinliyorlar ne Cumhuriyet’le yaşıt okul dinliyorlar ne tarihi çarşı dinliyorlar. Daha dün sizlere onarttığı tarihi çarşıyı bugün yıkmaya kalkıyor. Niyetleri sadece dereyi ıslah edip Eskişehir’deki Porsuk Çayı gibi bu alanı güzelleştirmek olsa tamam ama böyle bir niyetleri yok. 150 metre uzaktaki çarşıyla, Ulu Cami’yle senin ne ilgin var? Bunların gözünü rant bürümüş. Bunlar bir de defineci, bedavacı. Buraları yıkacaklar altında define arayacaklar. Bulursunuz! Ulu Cami’yi yıktırmayız, tarihi çarşıyı yıktırmayız. Buraları bir tane milletvekiline, Erdoğan Şahsım Hükümetine yem etmeyiz. Bitlis’e hep beraber sahip çıkacağız. Millet bunların notunu veriyor yeter ki sandık konsun. Buradaki talan düzenine izin vermeyeceğiz.

"5 minare'nin 1'i burada"

Memleketinde hemşehrilerine seslenen CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ise şunları söyledi:

“Sadece (Tekel) sigara fabrikası özelleştirildikten sonra 100 bin kardeşimiz Bitlis’i terk etmek zorunda kaldı. İş yoktu. Aşını, ekmeğini kazanabilecek bir olanak yoktu. Bu topraklar, bu meydan çok şey gördü. 840 yıllık Ulucamii var. Hepimizin hatıraları var. Dillere dolanan ‘Bitlis’te 5 Minare’nin 1’i burada. Bu minarenin üzerinde Bitlis işgal edilirken sıkılan kurşunların izi var. Bitlisli hiçbir zaman boyun eğmediği gibi bu zulme de boyun eğmeyecek.

"Halk ayağa kalktı mı, hakkını aramaya başladı mı, zulme direndiğinde kazanır. Hiç merak etmeyin, derler ya, ‘Abbas yolcu’, gidiyorlar. Gidecekler ama burada güç sizsiniz. Gücünüz 24 ayar altın değerindeki oylarınız. Biz bugüne kadar verdiğiniz oylara saygı duyduk. Milletin iradesine yürekten inanan bir Cumhuriyet partisiyiz. Bundan sonra halka zulmedenlerden hesap sormak zorundasınız. Size bu haksızlığı reva görenlere ilk seçimde gereken dersi verirseniz ondan sonra Türkiye’de huzur, barış, kardeşlik tesis edilecek."

"Seçimle gelen seçimle gitsin"

"Gündemi değiştirmek için yeni bir zulmün kapısını açıyorlar. Parti kapatmayı kendilerine çıkış yolu görüyorlar. Hiç merak etmeyin, biz bu antidemokratik uygulamalara hep karşı durduk. Belediye başkanlarını görevden alıp haksız şekilde koltuklarını gasp edercesine kayyum atayanlara karşı da karşı çıktık. Hep bir şey söyledik: Demokrasi, insan hakları, özgürlük, barış, kardeşlik. Dilimizden düşürmediğimiz çok önemli deyimler bunlar. 5-6 milyon yurttaşımızın oyunu alan hangi siyasi parti olursa olsun, böyle bir durumla karşı karşıya bırakılırsa buna da karşı çıkacağız. Seçimle gelen seçimle gitsin. Seçimle gelen hakkını, hesabını sandıkta görsün. Hesabı vatandaş görsün artık yeter. Hesabı siz görün. Oylarınızı onurlu kişilikli, şerefli siyasi mücadele veren partiye… Buradaki arkadaşlarımızın hakkını beraber teslim edeceğiz."