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Ekonomi

CHP'li Öztrak'tan "Kurun kontrolü bizim elimizde" diyen Albayrak'a: Çocuk mu kandırıyorsunuz?

29 Eylül 2020 16:47

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’na ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Kontrol sizdeyse bu döviz kurları buralara nasıl geldi? Milletin 120 milyar doları yok yere nasıl heba edildi? Siz çocuk mu kandırıyorsunuz?" ifadesini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Albayrak'ın "Kur meselesinden göreceksiniz, en kârlı çıkan biz olacağız, çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde" sözlerine tepki gösterdi. Öztrak, "Kontrol sizdeyse bu döviz kurları buralara nasıl geldi? Milletin 120 milyar doları yok yere nasıl heba edildi? Siz çocuk mu kandırıyorsunuz" dedi. 

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