CHP'li Öztrak'tan "ithalat cenneti" tepkisi: Damat ya milletle alay ediyor ya da kayınpederine laf dokunduruyor

CHP Parti Sözcüsü ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı" sözüne tepki gösterdi. 1923-2002 ve 2003-2019 yılları arasındaki ithalat ve dış ticaret dengesine dair verileri paylaşan Öztrak, "Damat ya rakamları bilmiyor, ya milletle alay ediyor, ya da kayın pederine laf dokunduruyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, bugün yaptığı açıklamada, " Stratejik ve üretim imkânı bulunmayan ürünler hariç, ithalat kolay olmayacak. Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın sözlerine tepki gösteren CHP'li Öztrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ithalat ve dış ticaret verilerini paylaşarak "Damat; "birileri bir dönem Türkiye 'yi ithalat cenneti yapmaya çalıştı" demiş. 17 yıllık iktidarlarında, 79 yılda yapılan ithalatı beşe, dış ticaret açığını ise dörde katladılar. Damat ya rakamları bilmiyor, ya milletle alay ediyor, ya da kayın pederine laf dokunduruyor." ifadelerini kullandı.