CHP'li Öztrak'tan Erdoğan'a Japon atasözüyle yanıt: Salla yalanı, bulunur inananı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkileri anlatmak için "Japonların, 'düşmanımız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım olur' diye atasözü vardır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir Japon atasözüyle yanıt verdi. CHP'li Öztrak, "Bir “Japon” atasözü der ki; 'Salla yalanı, bulunur inananı" dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye'de yaşayan Japon Youtuber Yoshi Enomoto, Erdoğan'ın bir konuşmasında aktardığı "Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım olur" diye bir Japon atasözü olmadığını söylemişti. Yoshi Enomoto, Twitter üzerinden Erdoğan'ın açıklamasının ilgili bölümünü alıntılayarak İngilizce olarak, "Sevgili Cumhurbaşkanı, Japonca olarak internette defalarca arattım. Hatta birkaç Japon atasözü sözlüğüne bile baktım. Ancak böyle bir Japon atasözü bulamadım. Saygılarımla" yazmıştı.