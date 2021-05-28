CHP'li Öztrak: Raconu, siz lebalep kongreler yaparken doğru dürüst destek vermeden kapattığınız esnaf kesecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, mafyanın siyasilerle ilişkilerine gönderme yaparak "Saraylarında milleti unutanlar kibir uykusuna yatanlar, bu ülkede raconu en sonunda kimin keseceğini hatırlamaz oldular. Biz hatırlatalım. Raconu, siz lebalep kongreler yaparken doğru dürüst destek vermeden kapattığınız esnaf kesecek" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Saraylarında milleti unutanlar kibir uykusuna yatanlar, bu ülkede raconu en sonunda kimin keseceğini hatırlamaz oldular. Biz hatırlatalım. Raconu, siz lebalep kongreler yaparken doğru dürüst destek vermeden kapattığınız esnaf kesecek. Raconu, tarladaki ürünü para etmeyen çiftçi kesecek. Raconu, sayıları 10 milyonu aşan işsizlerimiz kesecek. Raconu, bayram ikramiyesinden 400 lirasını iç ettiğiniz emekli kesecek. Raconun kralını, kaçtığınız milletimiz o korktuğunuz sandıkta kesecek."