CHP'li Öztrak: Madem partili Cumhurbaşkanlığı istiyordunuz, Cumhurbaşkanlığı yeminini de değiştirecektiniz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tarafsızlık" yeminini hatırlatarak "Peki, bu yeminin gereğini yerine getiriyor mu? Ne gezer… Partisinin kongrelerine katılıyor. Muhalefete, muhalefet liderlerine ağzına geleni söylüyor. Sonra da 'sözde Cumhurbaşkanı' denince alınıyor" dedi. Öztrak, "Bugün bu ülkede ciddi bir devlet krizi yaşanıyorsa bunun nedeni, tarafsızlık yeminine sadık kalmayan Cumhurbaşkanının partisine genel başkan olmayı tercih etmesidir" ifadesini kullandı.

Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesinin ardından açtığı 1 milyon liralık tazminat davasına ilişkin konuştu.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile anayasal devlet olmaktan çıkıp kâğıt üzerinde anayasalı bir devlete dönüştüğünü savunan Öztrak, "Bugün bu ülkede ciddi bir devlet krizi yaşanıyorsa bunun nedeni, tarafsızlık yeminine sadık kalmayan Cumhurbaşkanının partisine genel başkan olmayı tercih etmesidir" dedi.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atama eylemlerine katılanları terörist ilan ettiğini söyleyerek, "Onlara haksız yere terörist diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmak yerine taleplerine kulak verseniz ne çıkar? Tepesine çıktığınız kibir kuleleriniz mi çatlar?" diye konuştu.

≈

Öztrak'ın açıklamlarından öne çıkanlar şöyle:

"Peki, milletin en az yarısına bu ağır iftiraları atan milletini “terörist” diyerek bölüp parçalayan kim? Anayasamıza göre milletin bölünmez bütünlüğünü korumaya, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağına, görevini tarafsızlıkla yerini getireceğine, namusu ve şerefi üzerine yemin eden Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı. Peki, bu yeminin gereğini yerine getiriyor mu? Ne gezer…Partisinin kongrelerine katılıyor. Muhalefete, muhalefet liderlerine ağzına geleni söylüyor. Sonra da 'Sözde Cumhurbaşkanı' denince alınıyor.

Bugün bu ülkede ciddi bir devlet krizi yaşanıyorsa bunun nedeni, tarafsızlık yeminine sadık kalmayan Cumhurbaşkanının partisine genel başkan olmayı tercih etmesidir. Madem partili Cumhurbaşkanlığı istiyordunuz, o zaman Cumhurbaşkanlığı yeminini de değiştirecektiniz. Hem tarafsız Cumhurbaşkanı zırhını giyip, siyasi eleştirilerden kendinizi münezzeh göreceksiniz, hem de partili Cumhurbaşkanı olarak dilediğinize dilediğiniz hakareti savuracaksınız. Oh ne âlâ…Türkiyemiz bu ucube tek adam vesayet rejimiyle anayasal devlet olmaktan çıkmış kâğıt üzerinde anayasalı bir devlete dönüşmüştür. Bugün millete askıda kuru ekmek layık görülüyorsa işsizlik bir tsunamiye dönüştüyse nedenleri burada aranmalıdır."

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava

Kılıçdaroğlu, “Ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip, ‘ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayın, okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün” demişti.