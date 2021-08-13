CHP’li Öztrak: Felaketzedelerle pazarlık yapılmasın, zararın tamamı eksiksiz karşılansın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketine ilişkin, “Felaketzedelerle pazarlık yapılmasın. ‘300 senden, 200 benden’ lafları edilemesin. Felaketlerdeki canları geri getirmek mümkün değil ama uğranılan zararın tamamı eksiksiz karşılansın” dedi.

Öztrak, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerindeki muhtarlarla bir araya geldi. Süleymanpaşa’daki toplantıda Öztrak’a, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve CHP İl Başkanı Şener Zeynel Saygın da eşlik etti.

Toplantıda, Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketini değerlendiren Öztrak, şöyle konuştu:

“Yaşanan sel felaketleri ve bu felaketler sonucunda yitirdiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet, yakınların sabır diliyorum. Karadeniz’de yaşanan bu sel felaketinin bir tesadüf olmadığını; yaşanan iklim değişikliği sonrası ülkenin de çok riskli bir sürece girdiğini, aynı kuşakta bulunan ülkelerle birlikte; hızla iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkacak doğa olayları karşısında gereken tedbirleri almamız gerektiği belirterek başlayayım. Yine altını çizerek söyleyeyim; artık bu çok büyük bir afet. Burada felaket zedelerle pazarlık yapılmasın. ‘300 senden, 200 benden’ lafları edilmesin. Felaketlerdeki canları geri getirmek mümkün değil ama uğranılan zararın tamamı eksiksiz karşılansın” (ANKA)