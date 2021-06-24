CHP'li Öztrak: Bu kadar vergi affı yaptıysanız, insanlar vergi ödemekte zorlanıyor demektir

CHP Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, son 19 yılda, değişik adlarla 18 mali affın çıkarıldığını belirterek, “İyi niyetle vergisini ödeyeni cezalandırmışsınız, kötü niyetlileri mükafatlandırmışsınız. Ama bu kadar vergi affı yaptıysanız, varlık barışı yaptıysanız o zaman bu ekonomide insanlar vergi ödemekte zorlanıyor demektir. 2018 yılından bu yana sürekli cebimiz boşalıyor” dedi. Öztrak, Mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu'nun yüzden fazla personeli işinden ettiğini öne sürdü.

CHP Ekonomi Masası heyeti Konya’da iş dünyası temsilcileri ile bugün bir araya geldi. Toplantıya CHP Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile CHP’li milletvekilleri Çetin Osman Budak, Akif Hamzaçebi, Orhan Sarıbal, Bedri Serter, Özkan Yalım, Abdüllatif Şener, İlhami Özcan Aygun ve eski milletvekili ve Ekonomi Masası Sekreteri Rahmi Aşkın Türeli katıldı.

ANKA’da yer alan habere göre, Türkiye’de iş kayıplarının Koronavirüs salgından önce başlayıp, devam ettiğini söyleyen Öztrak, son iki yılda iki milyondan fazla insanın işini kaybettiğini toplam işsiz sayısının 10 milyonu geçtiğini ifade etti. Konya’da çalışan sayısının 21 bin azaldığını kaydeden Öztrak, “Yoksul sayısının ülkede 18 milyon kişiye dayandığını görüyoruz. En çok kazanan yüzde 5 ve en az kazanan yüzde 5 arasındaki fark 30 kata çıkmış. Borç yükü hızla yukarı doğru gidiyor. Hem devletin hem şahısların hem firmaların borç yükü artıyor” dedi.

Merkez Bankası’nın rezervlerinin eksi 40 milyar dolar olduğunu ifade eden Öztrak, “Merkez Bankası’na sabah akşam müdahale ediliyor. Türkiye’de, Merkez Bankası Başkanı dayanmıyor. Neredeyse her 9 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değişmiş. Dünyada merkez bankası başkanları en kısa 5 yılda bir değişir. Yeni başkan 100’den fazla Merkez Bankası personelini işinden etmiş” şeklinde konuştu.

Türkiye’den çıkan sermayenin gelenden çok fazla olduğunu söyleyen Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

Türkiye’ye doğrudan sermaye yatırımı gelmiyor. Dünyada artık itici faktörler yerine çekici faktörler ön plana çıkıyor. Yani kurallı ekonominiz olması lazım. Fazla para kazanmak yerine neresi güvenliyse oraya gidecek sermaye. Dolayısıyla risk iştahı yerine sermayeyi çekebilecek doğruları yapmanız lazım. Hükümete sorarsanız işler iyi gidiyor. Son 19 yılda değişik adlarla 18 mali af çıkarmışsınız. 6 tane de varlık barışı yapmışsınız. İyi niyetle vergisini ödeyeni cezalandırmışsınız, kötü niyetlileri mükafatlandırmışsınız. Ama bu kadar vergi affı yaptıysanız, varlık barışı yaptıysanız o zaman bu ekonomide insanlar vergi ödemekte zorlanıyor demektir. Yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. 2018 yılından bu yana sürekli cebimiz boşalıyor.”

Seçim yasasının yenilenmesi gerektiğini belirten Öztrak, “Bir kere seçim yapacaksınız sonra bir daha sormayacaksınız. Bu olmuyor.