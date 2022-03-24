CHP'li Öztrak'tan Bakan Nebati'ye: Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kur korumalı mevduatla ilgili "En kötü ihtimalde bile Hazine'ye yük getirmiyor" sözlerini paylaşarak "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Hazine'ye ilk aşamada binen doğrudan yük 10,4 milyar TL" dedi.

Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gerçeklerin er ya da geç, ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Dövize endeksli mevduatlar bu hafta çözülmeye başlıyor. Hazine'ye ilk aşamada binen doğrudan yük 10,4 milyar TL. Şirketlere tanınan muafiyetle, vazgeçilen 13 milyar TL vergi geliri de cabası. Bunlar da daha iyi günler."