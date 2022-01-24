CHP'li Özkoç: Üretim aksayacak, istihdam daralacak; yeni zamlar yolda!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, doğalgaz ve elektrik kesintileri ile ilgili “Plansız ve öngörüsüz AKP politikaları ülkeyi bitirdi. Üretim aksayacak, istihdam daralacak, yeni zamlar yolda. Yönetemiyorsunuz! Bırakın!” açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Özkoç, doğalgaz ve elektrik kesintilerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile değerlendirdi. Özkoç, şu mesajı verdi:

“Enerji ve Sanayi Bakanları dün sanayicilerle toplantı yaptı. Ancak doğal gaz ve elektrik kesintileri konusunda tatmin edici cevap yok. Plansız ve öngörüsüz AKP politikaları ülkeyi bitirdi. Üretim aksayacak, istihdam daralacak, yeni zamlar yolda. Yönetemiyorsunuz! Bırakın!”

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