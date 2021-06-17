CHP'li Özkoç'tan Soylu ve Şentop'a '10 bin dolar maaş alan siyasetçi' tepkisi: Ayıptır!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "10 bin dolar maaş alan siyasetçi" iddiasıyla ilgili yaptığı, "Dün Bakanımız geldi, yazılı olarak cevabını da getirdi. Kastettiği isim TBMM’de milletvekili olan bir kişi değil" açıklamasına CHP'den tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Soylu, Meclis Başkanı Şentop'la paylaşmıyorsa bu devlet adına ayıp, Şentop ismi duydu kamuoyuyla paylaşmıyorsa bu da millet adına ayıptır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "10 bin dolar maaş alan siyasetçi" konusunda bugün bir basın açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bu siyasetçiyi sorduğunu, Soylu'nun da cevabını yazılı olarak getirdiğini söyledi. Cevapta, Soylu'nun "Gazi Meclis’imiz çatısı altında görev yapan biri değildir" dediğini belirten Şentop, konunun bundan sonraki aşamasının adli çalışmalar kapsamında olacağını belirtti.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "10 bin dolar maaş alan siyasetçi"nin kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydetti.

Özkoç'un şu paylaşımı yaptı:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi' kimdir? Kamuoyuna açıklamalıdır. Bu konunun gizliliği kalmamıştır. Soylu, Meclis Başkanı Şentop'la paylaşmıyorsa bu devlet adına ayıp, Şentop ismi duydu kamuoyuyla paylaşmıyorsa bu da millet adına ayıptır!"

TIKLAYIN - Şentop'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması: Mektupta paylaşılan bir isim yok, bilmiyorum