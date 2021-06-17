Şentop'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması: Mektupta paylaşılan bir isim yok, bilmiyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasına ilişkin konuştu. "Öncelikle şunu ifade edelim, kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil" diyen Şentop, Soylu'nun henüz bir isim söylemediğini belirtti.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Malumunuz bir siyasetçinin para aldığına dair bir açıklama olmuştu. Onun üzerine ben İçişleri Bakanımıza 27 Mayıs'ta bir mektup yazdım. Dün Sayın Bakanımız geldi, yazılı cevabını da getirdi. Öncelikle şunu ifade edelim, kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. Gazi Meclisimiz çatısı altında görev yapan biri değildir diyor. Adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki aşaması adli çalışmalar kapsamında olacaktır. Mektupta isim yok, hayır. Onu bilmiyorum."

Şentop, HDP İzmir il binasına O.G. isimli şahış tarafından yapılan silahlı saldırıda Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Şentop saldırıya ilişkin "Şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Soylu, Şentop'a sürpriz ziyarette bulunmuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylemişti. Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi vermişti.