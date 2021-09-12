CHP'li Özkoç'tan AKP'li Tosun'a: Laiklik ilkesini söküp atmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz

CHP milletvekili Engin Özkoç, "İstismarı önlemek için laiklik ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ya anayasadan çıkarılmalı ya da istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer almalıdır." görüşünü savunan eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun'a tepki gösterdi.

TIKLAYIN | AKP'li Tosun: Laiklik ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ya anayasadan çıkarılmalı





Özkoç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Eski AKP Milletvekili Resul Tosun: "İstismarı önlemek için laiklik ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ya anayasadan çıkarılmalı ya da istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer almalıdır." demiş. Resul Tosun'un laikliği anlayamadığı çok açık. Anlatalım!

Laiklik sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değil aynı zamanda yurttaşların, vicdan, din, ibadet özgürlüğü demektir. Türkiye'nin kurucu ilkelerinden, laiklik ilkesinde istismara yol açacak bir durum yoktur.

Laiklik anlayışıyla T.C. vatandaşlarının din ve vicdan özgürlüğünü de garanti altına alınmıştır. Laiklik ilkesini, Cumhuriyetimizden söküp atmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Resul Tosun, çağın gereklerini iyi anlayan bir ecdada sahip olduğundan, laiklik ilkesini anlamamış baskıcı bir rejimden kaçarken Afganistan'da uçağın kanatlarından düşüp ölmedi. T.C. Resul Tosun'un eline kalaşnikof verip dağa göndermedi, eline kalem verdi gazeteci yaptı. Onu T.C.'de saygın bir milletvekili yaptı. Bütün bunlardan öte fikri hür, vicdanı hür bir vatandaş yaptı. Bir şeyleri bu kadar kolay elde edince, böyle pervasızca konuşmasını normal karşılıyorum."