CHP’li Özkoç: Rusya’dan gelen gemilerdeki yağlar Türkiye’de altı günde tüketiliyor

Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya’dan gelen gemilerin ayçiçek yağı sorunu için kalıcı bir çözüm olamayacağını savunarak, "Ayçiçek yağı krizi çıktı. "Rusya'dan gelen gemileri bırakın, ayçiçek yağı Türkiye'ye gelecek" diyorlar. Gelen gemilerdeki ayçiçek yağı Türkiye'de 6 günde tüketiliyor. AKP geçici yöntemlerle sorunların üstünü örtüyor. Çiftçiyi tekrar ayağa kaldıracağız. Türkiye kalkınacak!" ifadelerini kullandı.

Özkoç’un değerlendirmeleri şöyle:

"Neden başka ülkelerin çiftçileri zenginleştiriyor da kendi ülkemizin çiftçilerini fakirleştiriyoruz?"

"Türkiye, gelen gemilerdeki ayçiçek yağını altı günde tüketiyor. Neden gözümüzü bereketli topraklarımıza çevirip; çiftçimiz için mazotu yarıya indirip, gübreden vergi almayıp, ata tohumu yetiştirip, kendi tarımımızı güçlendirmiyoruz?

Neden başka ülkelerin çiftçileri zenginleştiriyor da kendi ülkemizin çiftçilerini fakirleştiriyoruz?

Çünkü saray rant elde ediyor. Trilyonlarca parayı cebine indiriyor da ondan. Biz bununla baş edebilir miyiz? Baş edebiliriz."