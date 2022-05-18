CHP'li Özkan: Erdoğan, kendi imzasıyla kurucusunu saraya danışman yaptığı SADAT’la “Alakam yok” dedi

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın SADAT yöneticileriyle bir ilişkisinin olmadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin olarak SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atandığını hatırlattı.

Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün SADAT yöneticilerine ilişkin yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Özkan, sosyal medya hesabında; 8 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de, Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan “Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu”na atanan isimlerin yer aldığı listeyi paylaştı. Özkan’ın paylaşımında yer alan atama listesinde, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi isminin de yer aldığı görüldü. Özkan, söz konusu atama listesini şu notla paylaştı:

“Sözlerini inkar etmesine alıştık da imzasını inkar etmesi ilk oluyor! Erdoğan, kendi imzasıyla kurucusunu Saray'a danışman yaptığı Sadat'la ‘alakam yok’ dedi. (Görsel: 8 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete) Yakında kimseyi kabul etmeyecek.”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “SADAT’ın yöneticileri, kendileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor.” dedi.