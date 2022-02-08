CHP'li Özkan'dan "A4 kâğıtlarında namaz kılıyordum" diyen AKP'li Sayan'a: Çok çirkin, asla yaşanmadı!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın "CHP’deyken A4 kâğıtlarını bantla birleştirip üzerinde namaz kılıyordum, sonra o kağıtları çöpe atıyordum" iddiasına ilişkin olarak, "Bunlar asla yaşanmamıştır. Mescidimiz ve gönlümüz beş vakit namaza ve duaya açıktır" dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Savcı Sayan'ın iddialarıyla ilgili yazdığı yazıda şunları kaydetti:

"Savcı Sayan’ı uzun yıllardır tanırım... Ancak, 'Bundan 15 gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan edecek bilgi ve belgeler geldi. Delilleri ile beraber. Ama biz belden aşağı siyaset yapmıyoruz' iddiası bana eski günleri hatırlattı. Belden aşağı siyaseti kimler yaptı, nelere yol açtılar biliyoruz. Diğer iddiası ise Deniz Baykal döneminde A4 kâğıtları birleştirip namaz kıldığıydı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile konuştuk. Bakın neler dedi:

"CHP ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na dönük bu tür zırvalar, yalanlar, her zaman ortaya atılacaktır. Amaç cumhurbaşkanlığı seçimini etkilemektir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dile getirdikleri iftiradır. Kendisi hukuk önünde hesap verecektir.

Bu, ekonomik buhranın yapay gündemlerle gizlenmesidir. Entrikayı seviyorlar.

Geçen hafta Trabzon’da miting meydanında 9 yaşındaki bir çocuğun ‘Hain Kılıçdaroğlu’ diye bağırttırılmasının ardından, ‘trollerinin’ Genel Başkanımızca ifşa edilmesi sonrası çılgına döndüler. Varsa yoksa Bay Kemal. Bu seri, Savcı Sayan’ın piyasaya sürülmesiyle devam etti.

Ayrıca CHP’ye iftiraları iğrençtir. A4 kâğıtları birleştirip odasında gizlice namaz kılma hikâyesi çok çirkindir. Ne o dönem Genel Başkanımız olan Sayın Deniz Baykal ve yönetimi ne de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi döneminde bunlar asla yaşanmamıştır. Mescidimiz ve gönlümüz beş vakit namaza ve duaya açıktır.

Savcı Sayan 2010 yılında Sayın Deniz Baykal’ın istifası sonrası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile emekli Jandarma Albay Cemal Temizöz’ü (Balyoz Davası sanığı) gördüm diyor. Temizöz o tarihte cezaevindedir. 2014 yılında tahliye olmuştur. Savcı Sayan yalancıdır."