CHP'li Özgür Özel: Millet İttifakı genişler mi daralır mı bunların hepsi partilerin yetkili organlarından sonra yapılacak işler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 2019 yerel seçimlerini anımsatarak, "Kimse bizden aynı tavrı beklemesin" açıklamasıyla ilgili, "Millet İttifakı genişler mi daralır mı bunların hepsi partilerin yetkili organlarından sonra yapılacak işler. Ama bu ülkeyi kimin ya da kimlerin yöneteceğine sandıkta millet karar verecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik için “Yalancılıkta artık dünya markası olmuş birisi. Cumhur İttifakı temelleri o gece meydanlarda atılmış, CHP’ye de ‘siz kaçtınız’ diyor. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Dönüp bakalım Devlet Bey’in meydanlarda onları birleştiren açıklaması. ‘…Halkın sokağa daveti, Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Hiçbir dava arkadaşım, karanlık sürecin taraf ve faili olmayacaktır.’… Özgür Özel burada direniyor, meydan okuyor, bomba yiyor, siz yoksunuz, siz kaçtınız. ‘Biz sokakta Cumhur İttifakı’nın temelini attık.’ Tankın önünde ezilenleri anıyoruz, ‘vahim tehlike’ diyor Türk askerinin karşısına çıkmak. Eğriye eğri doğruya doğru beyler. Ya bunu CHP söylemiş olsaydı. ‘CHP yoktu’ demeyin utanırsınız. Biraz edepli olun. Sustukça veya meydanı boş bulmuş sallıyor da sallıyor” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:

"Nerede rant var, bunlar orada"

Doğa herkese bir mesaj verdi. Bu mesaj, Belçika’ya, Almanya’ya da veriliyor ama maalesef en çok Türkiye’ye veriliyor. Tüm itirazlara rağmen ninelerin ellerinde değnekleriyle dozerlerin karşısına geçmesine rağmen yapılan Yeşil Yol’u, derecikleri kurutan HES’leri, açılan arazileri, taş ocaklarını, maden ocaklarını, ninelerin niye torununa sarılır gibi ağaca sarıldıklarını artık anlamak lazım. Taş ocağı yapılsın diye dereleri taşla doldururken şaşırmayanlar, Rize’deki heyelan görüntüsüne şaşırmayacaklar. İzledikleri görüntülerden birazcık utanacaklar. Aynı mantığın sonucu bunlar.

Son çığlık Muğla İkizköy’den geliyor. Bir ablamız kendi şivesiyle sabahın köründe yana yakıla herkesi desteğe çağırıyor. Muğla milletvekillerimizin biri orada, biri yolda. LİMAK, ağaçları kesmeye çalışılıyor, Rize’de de Cengiz vardı. Onlar her yerde. Muğla’da, Rize’de, Soma’da. Nerede bir ağaç nerede bir güzellik nerede bir rant, bunlar orada. Artık anlamak, görmek lazım ve bunlara ‘dur’ demek gerekiyor.

Tarihi hata

Boğaziçi üniversitesinde aynı anlayışın devamı olarak göreve gelen Rektör Vekili, Can Candan Hoca’nın ilişiğini kesti. Can Candan, Türkiye açısından özellikle belgeselcilik konusunda çok önemli bir akademisyen. Bir hafta sonu üniversiteye girişi yasaklamışlar, bunun videolarını çeken Can Candan’ın ilişiğini kesti. Tahribat devam ediyor. Yeni ilişik kesmeler, aslında bir yumuşamanın değil bir sertleşmeye gideceğini işaret ediyor. Tek sesliliği egemen kılmaya çalışan bir anlayış, ‘Melih Bulu ile yapamadık, Rektör Vekili atarız’ diye düşünüyorlarsa tarihi bir hata yaparlar. Herkes aklını başına alsın. Biz Boğaziçi ile birlikte olacağız.

“Yalancılıkta dünya markası”

Ömer Çelik dün çıkmış, ağzına geleni söylemiş. Allah’tan korkmaz. Yalancılıkta artık dünya markası olmuş birisi. Dönüyor dolaşıyor, efendim Cumhur İttifakı temelleri o gece meydanlarda atılmış, CHP’ye de ‘siz kaçtınız’ diyor. Oysaki CHP, kapalı Meclis’i açtıran, koşup gelen, gereğini söyleyen CHP ortadayken, bu kardeşiniz sığınakta yazmışken, ertesi gün göz göre göre yalan söylüyorlar. Biraz edepli olun. Sustukça veya meydanı boş bulmuş sallıyor da sallıyor.

“Bülent harikalar diyarında”

Bülent Turan ayrı bir vaka. Gerçekten mevkidaşım Bülent harikalar diyarında. ‘Birden çok maaş alan yok’ diyor. Fahrettin Altun ile mahkemeliğiz, birden çok maaş aldığını söylemişiz, mahkemede ne yapsın sormuş… Evlerine giren en az 4-5… Sayfa sayfa ballı maaşlar yayınlanıyor, bir tane tekzip çıkmıyor. Bülent Bey bu bizim yol haritamız değil, sizin eylem planınız. İlan edip yapmadıkları eylem planında ‘çoklu maaşları azaltacağız’ diyor. Kendi inandıklarını anlatıyorlar, muhalefet de susacak sanıyorlar."

“Partilerin yetkili organları karar verecek”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 2019 yerel seçimlerini anımsatarak, "Kimse bizden aynı tavrı beklemesin" açıklamasını yapması ile ilgili soru üzerine Özgür Özel, “İttifak dediğiniz şey geçen seçime dair bir şey. Biz defalarca söyledik, bu sistem istikrarsızlık getirir diye. Şimdi seçim geçiyor, 40’ı çıkmadan gelecek seçimlerin ittifakı konuşuluyor. Bir seyre oturması olanaklı değil. Millet İttifakı genişler mi daralır mı bunların hepsi partilerin yetkili organlarından sonra yapılacak işler. Ama bu ülkeyi kimin ya da kimlerin yöneteceğine sandıkta millet karar verecek. Erdoğan aday olur mu olmaz mı bilmiyorum ama karşısına birkaç adayda da birleşilecek tek adayda mı konuşulacak. Biz Türkiye’yi yeniden demokrasiye döndüreceğiz. Bu inşadan sonra güçlü ve denetlenebilir bir parlamento” diye yanıtladı.