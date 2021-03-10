CHP'li Özgür Özel: Erdoğan devlet imkânlarıyla hazırlanmış propaganda filmlerini bütün televizyonlarda zorla yayınlattı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında izlettiği videolar ve CHP’ye yaptığı eleştirilere “Devlet imkanları ile partisi için hazırlatılmış propaganda filmlerini, zorla bütün özel televizyonlara ve devletin televizyonlarına yayınlattı. Özel televizyonlar bu propaganda videolarını bedavaya yayınlamak mecburiyetindeler mi? Böyle bir istismarcı anlayış olur mu? Grup toplantısı yapıyor görüntüsünde propaganda filmi. Sonra dönmüş, CHP’yi kötülüyor. ‘Efendim, 1970’lerdeki kuyruklar…’ 1920’lerde İstanbul’da ulaşım atlı araçlarla sağlanıyordu. ‘1990’lı yıllarda elektrik kesiliyordu.’ Hala kesiliyor. Vatandaş bilmiyor mu” yanıtını verdi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında izlettiği videolar ve CHP’ye yaptığı eleştirilere “devlet imkanları ile partisi için hazırlatılmış propaganda filmlerini, zorla bütün özel televizyonlara ve devletin televizyonlarına yayınlattı. Özel televizyonlar bu propaganda videolarını bedavaya yayınlamak mecburiyetindeler mi? Böyle bir istismarcı anlayış olur mu? Grup toplantısı yapıyor görüntüsünde propaganda filmi. Sonra dönmüş, CHP’yi kötülüyor. ‘Efendim, 1970’lerdeki kuyruklar…’ 1920’lerde İstanbul’da ulaşım atlı araçlarla sağlanıyordu. ‘1990’lı yıllarda elektrik kesiliyordu.’ Hala kesiliyor. Vatandaş bilmiyor mu” yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şentop, bilgi ve belgeleri çarpıtıyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tek adam rejiminin parlamentodaki savunucusu konumunda. Sayın Şentop, bilgi ve belgeleri çarpıtarak kamuoyuna anlatıyor. Kriter dergisine verdiği röportajı okuduk. Soru önergeleri yanıtlanmıyordu, parlamenter sisteme göre daha çok yanıtlanıyor diyor. Herkes girip bakabilir: 42 bin önerge verilmiş, süresi içinde 5 bini cevaplanmış. Bu yüzde 11.9’a denk geliyor. Sayın Şentop, ‘Yüzde 60’a yakın cevaplanıyor’ diyor. Sen bir şey soruyorsun 15 gün içinde cevap verilmesi anayasal sorumluluk, bir buçuk yıl sonra cevap yolluyor, Sayın Şentop onu da sayıyor. Elektrikler kesilmiş, idareyi arıyorsun, bir sene sonra arayıp, ‘geçen sene saat 11 buçukta gelecek’ diyor. Bir buçuk sene sonra verilen cevap, cevap mı?

"Senin döneminde parti devletine geçti; valiler il başkanı gibi davranıyor"

‘Sıran gelince aşı olacaktın neden oldun?’ ‘Genel Başkan cevaplıyor: ‘Sıram geldi.’ Sormuş sonra çıkışta. Yaşını sormuş. Yaşını söylemişler. ‘Onun var mı o kadar yaşı’ demiş. Bu ülkenin cumhurbaşkanı bir şey söylüyor, nasıl yalanı gerçek gibi söylüyor. Devam ediyor. ‘Onların gönlünde hala tek parti.’ Her şeye karar veriyor, her şeyi kendi belirliyor. Bu ülkeyi kuran kadroların en çok övündüğü iş, bu ülkeyi demokrasiyle, çok partiyle tanıştırmak… Senin döneminde parti devletine geçti. Valileriniz il başkanı gibi davranıyor.

"Para yok alınmış borç var"

Aylarca ‘dış güçlerle mücadele, dolar satıyoruz’ gibi yalanlarla 128 milyar doları tüketti. Bakan gitti anlattı, rezerv eksi… Naci Ağbal ile tartıştı. Görevinden istifa etti, zehir zemberek yazılar yazdı. Hala ortada yok. 128 milyar dolarlık rezervi damat kendi döneminde sattı. Şu anda eksi 60 milyar rezerv var. Yani para yok, Türkiye’nin varlıklarını rehin göstermişçesine alınmış borç var.

"U dönüşünü hayretle izliyoruz"

Dış politikada, efelenme evresinden yelkenleri suya indirme evresine geçtiler. İbrahim Kalın’ın ABD’ye verdiği mesajlar… O ne güzel selektör yapmak... Biden’ın istemediği maymuncuk diye İstanbul Borsa Başkanı’nı görevden alıp, kapıyı açmaya çalışıyorlar… Çavuşoğlu, Akar, Çelik’in Mısır ile diyaloğa geçileceği açıklamaları... Gidip elbette Sisi’ye methiye düzmeyin, ama biz Mısır ile ilişki kurmazsak zarar görürüz diyoruz. İşte yalnızlık. Şimdi tutmuşlar Mısır’la sorunları çözecekler. Çözün de düğünü biz mi attık? Eyy Merkel, eyy Trump, eyy Biden, eyy Macron duymuyorsanız Sisi ile aynı masaya oturmanın yolunu arıyorlarsa gerçekten bir tek dediklerine inanmak lazım, erken seçim yok demektir. Çünkü bunları seçime alet ettiler. Zikzak tarihi, U dönüşünü ibretle izliyoruz.

"Propaganda filmlerini zorla bütün TV'lerde yayınlattı"

"Bugünkü grup toplantısında Recep Tayyip Erdoğan, devlet imkanları ile partisi için hazırlatılmış propaganda filmlerini, zorla, cebren, fiili durum yaratarak bütün özel televizyonlara ve devletin televizyonlarına yayınlattı. Bugün AK Parti grubunda oynatılan videolar için bunu hazırlayan firmalara ödediği faturayı gösterebilir mi? Kim hangi parayla yapıyor. Devletin imkanları, devletin iletişim başkanlığı, AK Parti propaganda filmleri. ‘Ben çıkacağım cumhurbaşkanı olarak konuşacağım, herkes canlı yayında verecek, gece uykumda sayıklasam vereceksiniz.’ Özel televizyonlar bu propaganda videolarını bedavaya yayınlamak mecburiyetindeler mi? Böyle bir istismarcı anlayış olur mu? Partinin, devletin, ülkenin, özel televizyonların sahibiyim… Grup toplantısı yapıyor görüntüsünde propaganda filmi. Sonra dönmüş, CHP’yi kötülüyor. ‘Efendim, 1970’lerdeki kuyruklar…’ Dünya bir zaman tünelinde gidiyor, teknoloji, icatlar, hayat ileri gidiyor. Sen o trende geri geri gidiyorsun. Sonra trenin geldiği yerden kıvanç duyuyor. 50 yıl geriye gidiyorsun ya bir 50 yıl daha git. 1920’lerde İstanbul’da ulaşım atlı araçlarla sağlanıyordu. ‘1990’yı yıllarda elektrik kesiliyordu.’ Hala kesiliyor. Vatandaş bilmiyor mu?"

Siyasi Partiler Yasası’nda yapılacak değişiklik ile partilere Hazine yardımı için seçimlerde yüzde 7 oy barajı getirileceği iddiaları ile ilgili soruya Özgür Özel, “‘MHP baraj altında kalmasın ama diğer partiler kalsın’... Bu siyasi yan kesicilik hesapları yaramaz. Baraj ile oynamak ve bunu küçük ortağın oy seviyesine göre ayarlamak, MHP’deki erimenin itirafıdır. Daha da eriyecekler” yanıtı verdi.

"Pul konusunda AK Parti, MHP ne düşünüyor?"

Irak Kürt Bölgesel Yönetim hükümetinin Papa’nın ziyareti için bastırdığı puldaki haritada Sivas’tan Kars’a, Hatay’dan Hakkâri’ye kadar olan bölgenin “Kürdistan toprağı” olarak gösterilmesinin sorulması üzerine Özel, “Kabul edilecek bir şey değil. Bu pul konusunda AK Parti ne düşünüyor, MHP ne düşünüyormuş, bunu sormak lazım” dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun kadınlar günü mesajı

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kadınlar Günü’nde yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ı etiketlemesi ve devamındaki tartışmaların sorulması üzerine Özel, “Son derece nezaket içinde, son derece birbirini anlayan ve karşı karşıya birlikte olan durumla ilgili son derece hassasiyet gösteren değerlendirmeleri dikkatle takip ettik. Artık bu twit atıldığı günde kalmıştır” diye yanıtladı. (ANKA)