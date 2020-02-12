CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Çamuru karşı tarafa atmadan önce iyi düşünün, önce sizin elinize bulaşacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'FETÖ'nün siyasi ayağı' ve CHP hakkındaki iddialarına ilişkin, "Çamuru karşı tarafa atmadan önce iyi düşünün sayın Erdoğan, önce sizin elinize bulaşacak" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de seslenen Özel, 15 Temmuz gecesi Bahçeli'nin sokağa çıkılmasının yanlış olduğunu söylediği açıklamasını hatırlattı.

Özel'in konuşmasının satır başları şu şekilde:

"Karşımızdakilerin telaşı suçluların telaşıdır. Suçluları telaşıyla yapılmış grup toplantısını gördük.

Gözlem noktalarımızın tehdit altında kalabileceğini söylemiştik. Bunları dinlemediler. Rejim ilerledi. Dış politikada savruluyoruz, bedelini Mehmetçik ödüyor. Bedelini hepimiz ödüyoruz.

Mehmetçik neden orada şehit oluyor sorusu vicdanların sorudur. İdlib konusunda Türkiye lehine, diplomatik adımlar atılmalıdır. Türkiye'nin gücünü Mehmetçiğin hayatını tehlikeye sokacak her türlü tırmanışa karşı adımları atması gerektiğini söylüyoruz.

Bugün Enis Berberoğlu ve Eren Erdem'i hedef gösterdi. Sayın Berberoğlu'nu casuslukla suçladı. Berberoğlu o iddialardan yargılandı ve beraat etti. Sizin kontrolünüzdeki o giyotin mahkemesi dahil dönüp dolaşıp casus diyemedi. Enis Berberoğlu'na casus demek haysiyet cellatlığından başka bir şey değildir. Eren Erdem'in hakkındaki suçlamalardan aklanma hakkını kürsüden talimat vererek elinden almaktadır.

İtirafçılar, her şey ortada. Ertesi gün darbe başarılı olsaydı kim göreve gerecekti o kayıp. Bahçeli'ye açıklanmayan açıklayabilme imkanı olmayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. O listeye oradan baksınlar. Sayın Bahçeli, herkes aklına başına alsın düşünsün bakalım. O darbe dinci bir darbe. Kılıçdaroğlu'na idam düşmeseydi yine Hamzakoy düşerdi. Sayın genel başkanımız zindanı boylardı. Bu darbe Atatürkçüleri, aydınlanmacıları, bilimi savunanları hesap alırdı. İran'dan beter olurdur. Merak etme sayın Bahçeli, en beter biz olurduk. Anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan gelirdi.

Sayın Bahçeli'ye hatırlatılması gereken mesele; darbe gecesi 1.38'de basın kuruluşlarına geçtiği metin. "Hiçbir ülkücü sokağa çıkmayacak" ifadeleri de hala MHP'nin internet sitesinde durmaktadır. Bugün tankın önüne yatanları anarken ve överken Bahçeli'nin sokağa çağrının yanlış olduğunu söyleyen basın açıklamasını hatırlamakta fayda var.

Çamuru karşı tarafa atmadan önce iyi düşünün sayın Erdoğan, önce sizin elinize bulaşacak.

MİT'in MGK'ya yapmış olduğu sunumlar diyor ki bu adam orduya yerleşiyor, bu adamların temizlenmesi lazım. Erdoğan benim de imzam var diyor. İmzan var da, ne yapman gerekiyor? Gereğinin yapılmasını sağlamak.

Dünyada hiçbir hukuk devletinde ceza hukukunda şöyle bir şey yoktur; 'bir suç bir tarihten önce yapıldığında suç değil, sonra suç.' O tarih cemaatin Recep Tayyip Erdoğan'ın nasırına bastığı tarihtir. Böyle bir şey olur mu? Birden o tarihte bir aydınlanma olmuş Erdoğan'a, gözlerdeki perde kalkmış, CHP'nin yıllardır söylediğine ikna olmuş beyler. Doğru değil.

İlker Başbuğ'a neden FETÖ'yle mücadele etmedin diye soruyor. İlker Başbuğ adına cevap veriyorum, senin döneminde kaç tane silahlı kuvvetlerden ihraç oldu? Cevap 32. İlker Başbuğ'dan sonra görev yapanlar neden muaf? Kahraman Hulusi Akar, devletin başı bir soru soruyor, döneminde kaç tane ihraç oldu?"