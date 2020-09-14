CHP'li Özgür Özel'den AKP'li Mehmet Muş'a Canan Kaftancıoğlu yanıtı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Ben 'Atatürk' değil, 'Gazi Mustafa Kemal' derim" sözleriyle başlayan tartışma sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kaftancıoğlu'nun bu sözleri üzerinden kendisini hedef alarak, "Meclis'te her gün Atatürk nutukları atan Özgür Özel'e baktım hâlâ ses yok" diyen AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'a yanıt verdi Özel, "Kurucu liderimize saygıyı Atatürkçüleri cezaevlerine tıkanlardan, Atatürk düşmanı Pelikancıları besleyenlerden öğrenecek değiliz" dedi.

Muş paylaşımında, "Atatürk soy adından rahatsızlık duyan bir CHP il başkanı.. Meclis'te her gün Atatürk nutukları atan Özgür Özel'e baktım hala ses yok. AK Parti İl Başkanı aynı sözleri söylese meclisin önünde ağzından tükürük saça saça bağırır çağırırdı. Şimdi süt dökmüş kediye dönmüş. CHP budur!" ifadelerini kullandı.

Özel verdiği yanıtta ise şunları kaydetti:

"Çok şükür; partimizde Atatürk soyadından rahatsızlık duyan bir il başkanı da senin gibi yalanı doğruymuş gibi anlatan bir grup başkanvekili de yok! Kurucu liderimize saygıyı Atatürkçüleri cezaevlerine tıkanlardan, Atatürk düşmanı Pelikancıları besleyenlerden öğrenecek değiliz."

Ne olmuştu?

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz dünkü köşe yazısında, internet ortamında yapılan Taksim Toplantıları'nın onur konuğu olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk’e atfen üç kez “Gazi Mustafa Kemal” ifadesini kullandığını yazdı.

Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, Kaftancıoğlu’na “Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?” diye sorması üzerine Kaftancıoğlu'nun da, “Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum” yanıtını verdiğini aktardı.

Kaftancıoğlu'nun, "Ben 'Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" ifadeleri üzerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, eski CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Hüsnü Bozkurt, Haluk Pekşen gibi isimler tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, tepkilerin ardından Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, "Böylesi bir dönem ve gündemde, bu açıklamayı yaptırmak zorunda bırakanları; 'Atatürk hayatta olsaydı önce sizleri ve klavye Atatürkçülerini sopayla kovalardı' (böyle referanslarda onların hakkı:)) ) diyerek vatandaşın aklına, vicdanına ve hafızasına teslim etmiş olayım..." ifadelerini kullandı.