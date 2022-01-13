CHP’li Özgür Özel’den AKP’li Cahit Özkan'a: Utanmaz adam, Enes’in son sözlerini nasıl çarptırırsın, yazıklar olsun!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cemaat yurdunda gördüğü sistematik baskı sonucu yaşamına son veren Enes Kara’nın kaldığı evin “cemaat yurdu değil, gençlerin hür iradesiyle açtığı bir öğrenci evi” olduğunu iddia eden AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a çok sert tepki gösterdi.

Meclis’te, cemaat yurdunda gördüğü sistematik baskı nedeniyle yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara ile ilgili açıklamalar yapan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kara’nın kaldığı evin cemaat yurdu değil, ‘gençlerin hür iradesiyle açtığı bir öğrenci evi’ olduğunu iddia etti. Özkan, bu evlerin denetlenmesinin ‘demokrasiyle bağdaşmayacağını’ öne sürdü. Cemaat yurdunu savunan AKP’li Özkan’ın tutumu, çektiği videoda cemaat yurdunda kaldığını ve baskı gördüğünü söyleyen Enes Kara’nın açıklamalarıyla çelişti.

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“Hadi bizim sözlerimizi çarptırıyorsunuz da; Enes’in son sözlerini nasıl çarptırırsın”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Özkan'ın Enes Kara ile ilgili sözlerine sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi. Özel, "Utanmaz adam. Hadi bizim sözlerimizi çarptırıyorsunuz da; Enes’in son sözlerini nasıl çarptırırsın. Onu ölüme sürükleyen şartları nasıl hafife alırsın. Yazıklar olsun!" ifadelerine yer verdi. Özel ayrıca, "İnsanlar sizin gerçek yüzünüzü görsün diye Enes’in son sözleri şurda dursun" diyerek Enes Kara'nın yaşamına son vermeden önce çektiği videonun bir kısmını paylaştı.

Enes Kara yaşamına son vermeden önce yaşadıklarını anlattığı videoda "Son üç yıldır Müslüman değilim. Şu an bir cemaat yurdunda kalıyorum hiç kalmak istemememe, bunu aileme defalarca söylememe rağmen. Beni burada kalmaya zorladılar" demişti.