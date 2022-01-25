CHP’li Özgür Özel "cemaat yurtları" raporu hazırlıyor: Tüyleriniz ürperecek

Enes Kara’nın hayatına son vermesinin ardından "cemaat yurtlarında kalan ve kendisini risk altında hisseden, umutsuzluğa kapılmış öğrencilere kendisine ulaşma çağrısı" yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu öğrencilerle ilgili bir rapor hazırlayacaklarını belirtti; “Tüyleriniz ürperecek” dedi.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’a konuşan Özel, “Bize ulaşanların 150’ye yakını cemaat yurtlarında ya da evlerinde kalanlardı. Telefonunu veren 120 arkadaşımızla görüştük. Kurtulmak istiyorlardı. Bazı ailelerden ‘Çocuğum yurtta kalıyor, yardım edin’ diyenler de vardı. Onların da çocuklarını aradık. Yaklaşık 40 arkadaşımızın sorununu çeşitli yöntemlerle çözdük. İstanbul’da, Ankara’da ve Mersin’de belediyelerimizin yurtlarına yerleşenler oldu. Ayrıca çok sayıda gönüllü başvurusu gerçekleşti. Onların başvurularını da çocuklarla eşleştiriyoruz şimdi. Biraz maddi katkı olursa eve çıkabileceğini söyleyenler olabiliyor… Onlara da burs takviyesi sağlıyoruz” bilgisini aktardı.

“İlk kez bir kapalı kutudan, Türkiye’nin dört bir yanından geldiği için birbirini destekleyen sağlıklı veri akışı var dışarıya doğru” diyen Özel, “Bir kişi söylese şüpheyle bakabilirsiniz belki… Ama örneğin, üç farklı şehirdeki aynı cemaatin yurdundan üç benzer şikâyet aldık. Verilen saatler, içeride tutulan zorunluluklar, hepsi birbirini tutuyor. Kamuoyu ile bunları paylaştığımızda, oralarda yaşananların kolay şeyler olmadığını herkes görecek. Çaresizlikten yararlanan ve ciddi baskı oluşturulan bir sistem var, onu ortaya çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

CHP’li Özel’in kendisine ulaşanların yaşadıklarını yakın zamanda raporlaştıracağını belirten Pehlivan, Özel’in “Tüyleriniz ürperecek” ifadesi kullandığına dikkati çekti.

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